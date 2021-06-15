شاهدوا كيف أصبح شكل ابنة أمل عرفة وعبدالمنعم عمايري بعمر الـ 16 وأي منهما تُشبه أكثر؟

أمل عرفة تعيش أجمل لحظاتها هذه الأيام حيث عادت بالزمن للوراء قبل 16 عاماً عندما حملت لقب الأم لأول مرة وأنجبت طفلتها البكر "سلمى"، فإحتفلت بعيد ميلاد الأخيرة برسالة مؤثرة، كاشفة عن احدث صورها بعدما اصبحت فتاة في عمر المراهقة.

أمل عرفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الكبرى

الفنانة السورية أمل عرفة شاركت متابعيها على انستغرام بلحظة مميزة من حياتها حيث احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الكبرى سلمى التي أتمت عامها الـ 16، ونشرت صورة حديثة لها بدت فيها الإبنة بمرحلة المراهقة بعدما كبرت وأصبحت بملامح ناضجة، وأرفقت أمل عرفة الصورة بمعايدة مميزة لإبنتها وكتبت قائلة :"من 16 سنة أصبحتُ أماً، سلمى العمر كلو ياروحي والله يحفظ أولاد الجميع، عيد سعيد".

وتفاعل الجمهور مع صورة ابنة أمل عرفة وتغزلوا بجمالها معربين عن استغرابهم بكونها كبرت بسرعة، وانقسمت الآراء بين من شبّه الإبنة لأمل عرفة، اما الغالبية فإعتبرت بأن سلمى نسخة عن والدها الممثل السوري عبد المنعم عمايري من ناحية لون بشرته وشكل عينيه.

أمل عرفة انفصلت عن عبد المنعم عمايري قبل أعوام قليلة، وانجبت منه ابنتين وهما: سلمى (16 عاما) ومريم (13 عاما)، وما يزال الثنائي على علاقة طيبة حيث يهتم عبد المنعم عمايري بشؤون ابنته ويرعاهما ويحرص على مشاركتهما أجمل اوقاتهما من الاحتفالات والمناسبات.

آخر نشاطات أمل عرفة الفنية

على صعيد فني، لم تشارك أمل عرفة بأي أعمال درامية في شهر رمضان الماضي 2021، فيما تستكمل حاليا تصوير مسلسل "​الضفدع​" وهو من تأليف عصام المسكي ورامي الشاهين وإخراج يزن أبو حمدة.

يشارك في بطولة المسلسل الى جانب عرفة كل من وفاء موصللي وجيني إسبر وتولاي هارون وباسل حيدر وغسان عزب ورشا إبراهيم وجوان خضر ونادين دور وحمادة سليم وعلي القاسم ومروة الأطرش ويامن سليمان وأسامة السيد يوسف ومحمد حسن وباسل حيدر.

وكان آخر أعمال امل عرفة هو مسلسل "شارع شيكاغو" الذي عرض العام الماضي وأثار ردود فعل واسعة وانتقادات بسبب جرأة العديد من أفكاره ومشاهده، إلا أن صناعه أكدوا أن المسلسل عمل جريء لكنه لا يهدف لإثارة الجدل، وقد شارك في بطولته كل من سلاف فواخرجي وعباس النوري ودريد لحام ونادين خوري ومهيار خضور وشكران مرتجى والعمل من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز.

كما أعلنت أمل عرفة قبل فترة عودتها للغناء مرة أخرى من خلال طرح أغنية بعنوان "أنت أشطر" وهي أغنية باللهجة المصرية، ومن كلمات وألحان مدحت الخولي.