ملك أحمد زاهر تصدم الجمهور بصورتها قبل فقدان الوزن.. هكذا تبدلت ملامحها

ملك أحمد زاهر ابنة الفنان المصري أحمد زاهر صدمت الجمهور قبل ساعات بعدما انتشر صورة قديمة لها ظهرت فيها بوزن زائد، في الفترة التي اختفت فيها عن الأضواء، قبل أن تعود للتمثيل مجددًا بعد خسارة وزنها بشكل كبير.

ملك أحمد زاهر في صورة صادمة لها قبل فقدان الوزن

وتداول الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، صوروفيديوهات لملك أحمد زاهر قبل وبعد فقدان الوزن، حيث يبدو أنها خسرت الكثير من وزنها وتغيرت ملامحها كثيرًا، وذلك تمهيدًا لعودتها إلى التمثيل بعد أن ابتعدت عن المجال في طفولتها.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع صورة ملك أحمد زاهر التي صدمت البعض، ووصف بعض المتابعين الفنانة الشابة بأنها تمتلك إرادة حديدية لقدرتها على فقدان وزنها بهذا الشكل، والتحدي الذي واجهته من أجل أن تصبح إنسانة جديدة.

ابنة أحمد زاهر تتفاعل مع صورها قبل النحافة

ابنة الفنان أحمد زاهر حرصت على التفاعل مع الصور المنتشرة لها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل وبعد خسارة الوزن، حيث أعادت نشرها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، في إشارة منها إلى سعادتها بالنجاح في هذا التحدي.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال ملك أحمد زاهر كان مشاركتها في مسلسل "نسل الأغراب" الذي عرض في رمضان الماضي وقام ببطولته كل من الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وأحمد مالك وأحمد داش وإدوارد ومي عمر وفردوس عبد الحميد وسلوى عثمان ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

أحدث أعمال ملك أحمد زاهر

وكانت ملك قد عادت للتمثيل بعد توقف سنوات، من خلال مسلسل "لؤلؤ" الذي ظهرت فيه بمشاهد معدودة، لكنها خطفت الأنظار بأدائها الدرامي واعتبرها الجمهور بمثابة بداية جديدة لها بعد اختفاء لسنوات منذ أخر أعمالها في مرحلة الطفولة وهو مسلسل "القاصرات" مع الفنان صلاح السعدني.

ومسلسل "لؤلؤ" شارك في بطولته كل من مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد وسلوى عثمان ونجلاء بدر وهيدي كرم ومحمد مهران وآخرين.