يزن السيد يلتقي ابنه بعد غياب أكثر من عام.. شاهدوا بالفيديو أطرف لحظاتهما معًا

يزن السيد الفنان السوري عبر عن مدى سعادته بعد استقباله ابنه يعرب بعد مرور أكثر عام و4 أشهر من غيابهما عن بعضهما البعض بسبب تواجد الطفل مع والدته في تركيا.

يزن السيد يلتقي نجله يعرب بعد غياب لأكثر من عام

يزن السيد شارك الجمهور على انستجرام بصورة جمعته بنجله يعرب، وهو يلعب معه ويحمله على ظهره، ويلتقطان صورة تذكارية، وعلق يزن على الصورة قائلًا: "للعشق عنوان.. بعد سنة وأربع أشهر تم اللقاء.. كابتن منتخب سوريا يعرب يزن السيد".

لقطات مرحة بعد استقبال يزن السيد لابنه

كما نشر يزن السيد عبر خاصية القصص القصيرة مقاطع فيديو خلال لحظة استقباله لابنه وعبر عن مدى اشتياقه له، ورحب به قائلًا: "نورت الدنيا كلها.. اشتقت لك"، وظل يقبله، كما نشر بعد ذلك مقطع فيديو آخر ظهر فيه وهو مستلقيًا بجوار ابنه الذي غرق في النوم، وألمح أنه لم يستطع حتى الابتعاد عنه حتى وهو نائم.

لقاء يزن السيد بابنه نال تفاعل عدد كبير من متابعيه وزملائه، الذين عبروا عن مدى سعادتهم برؤية الفنان السوري لابنه يعرب بعد غياب لأكثر من عام، ومن بين هؤلاء باميلا الكيك وأيمن عبد السلام وغيرهم.

يزن السيد ونجله يعرب

ومن المعروف أن يزن السيد كثير الحديث عن نجله في وسائل الإعلام، ويعبر طوال الوقت عن حبه واشتياقه الدائمين لابنه، وخاصة في الفترة التي اضطرا فيها للابتعاد عن بعضهما البعض، بسبب فيروس كورونا الذي نتج عنه إغلاق المطارات، ومنع السفر في إطار الإجراءات الاحترازية، ليبتعدان عن بعضهما أكثر من عام.

الفنان السوري كان يحاول باستمرار تعويض غيابه عن نجله من خلال فيديوهات البث المباشر عبر المنصات الرقمية، التي كانا يظهران فيها من أماكن مختلفة، ويتحدثان سويًا مع الجمهور ويمارسان الرياضة.

وكان يزن السيد وزوجته الحالية لمى الرهونجي قد رزقا في شهر ديسمبر من العام الماضي، بمولودهما الأول بعد حوالي عام على زواجهما، ووثقا هذه اللحظة من داخل المستشفى حيث انهار الممثل السوري يزن السيد بالبكاء لحظة استقباله مولوده الجديد وحمله بين ذراعية فيما أطلق الثنائي على الصغير اسم "آدم".