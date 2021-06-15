تطورات مبشرة في حالة خالد سامي رغم الغيبوبة ونجله: "لن أفقد الأمل"

خالد سامي الفنان السعودي مازالت حالته الصحية محل تساؤلات عدد كبير من متابعيه الذين يحرصون باستمرار على الاطمئنان عليه ومعرفة كل ما يطرأ على وضعه الصحي خاصة بعد دخوله في غيبوبة مؤخرًا وتدهور حالته.

تطورات مبشرة حول الوضع الصحي لخالد سامي

أسرة خالد سامي حرصت على الكشف عن تطورات حالته الصحية مؤخرًا، وبالرغم من أنه مازال في الغيبوبة إلا أن وضعه الصحي يبدو أنه في تحسن مستمر ولكن بشكل بطيء، وكتبت زوجته السيدة عائدة العتيبي عبر حسابها على تويتر: "للاطمئنان عن حالة خالد سامي مازال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله".

ولاقت تغريدة زوجة خالد سامي، تفاعل قطاع كبير من محبيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل ويعود لأسرته سالمًا ومعافى، كما طالبوا الأسرة بالكشف عن تطورات حالته بشكل دوري من أجل الاطمئنان عليه.

نجل خالد سامي يواصل الدعاء لوالده واستعادة ذكرياته معه

أما تركي نجل الفنان السعودي القدير، فكشف مؤخرًا عن صورة لوالده التقطت له قبل حوالي 4 سنوات داخل منزله، وظهر فيها بظهره، ونشر تركي الصورة على تويتر وعبر عن مدى اشتياقه لوالده، وعن الأمل الذي يتحلى به رغم حالته الصعبة.

وعلق تركي على الصورة قائلًا: "فلاش باك قبل ٤ سنوات، الله يقومك بالسلامة يا ابوي يا حبيبي، كنت ولازلت بطلي.. أحبك من صميم قلبي وما راح افقد الأمل ابدًا".

تدهور حالة خالد سامي بعد رمضان

وكان نجل خالد سامي قد صدم الجمهور في بداية شهر يونيو الجاري، بتطورات خطيرة في حالة والده الصحية، وقال في تغريدة له على تويتر، إن قلب والده توقف عن النبض فجأة وعاد للنبض بعد 5 محاولات للإنعاش، وأكد أن والده غائب عن الوعي، وأضاف: "اليوم كنت بفقد ابوي وربي لطف الحمد لله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاولة لإنعاشه وإنقاذ حياته والحمد لله رجع القلب ينبض، ولكن الآن والدي غايب عن الوعي بانتظار النتائج والله يعديها علينا على خير، مافي كلام يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم".

وكانت زوجة الفنان خالد سامي قد كشفت عن تعرض زوجها لانتكاسة صحية في نهاية شهر رمضان الماضي، وذلك بعد فترة نقاهة قضاها في المنزل بعد خضوعه لعملية زراعة كبد، وكشفت عن دخوله في غيبوبة جديدة وأجريت له عدة فحوصات في تلك الفترة لمعرفة سبب الغيبوبة، وذلك قبل أن يكشف نجله عن إصابة والده بفقدان الذاكرة بسبب تأثره بالغيبوبة، وهو ما زاد القلق حول حالته الصحية.