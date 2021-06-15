ريهام سعيد بأول تعليق بعد كشفها سبب توقف برنامجها: "تعبنا أوي"

ريهام سعيد وجهت شكرا كبيرا لفريق برنامجها "صبايا الخير" في أول تعليق لها على ستوري انستغرام بعدما كشفت خلال الساعات الماضية عن السبب الرئيسي لتوقف برنامجها "صبايا الخير" حيث اطلت عبر بث مباشر على صفحتها على فيسبوك موضحة ملابسات التوقيف، وأكدت بأن حلقة "أم النور" لا علاقة لها مطلقاً بما جرى.

ريهام سعيد توجه رسالة لفريق عملها

الإعلامية ريهام سعيد وجهت رسالة شكر لكل فريق عملها بعد توقف برنامج "صبايا الخير" مشيرة الى التعب الكبير الذي استهلكه البرنامج منهم، فنشرت صورة تضم مجموعة اطلالات لها من حلقات البرنامج وعلقت عليها قائلة :"تعبنا أوي بس حققنا، بشكر كل من ساهم في هذا النجاح".

ريهام سعيد كانت قد اطلت على متابعيها في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية "فيسبوك" لترد على كل ما يتم تداوله عن سبب ايقاف برنامجها "صبايا الخير"، فأوضحت أن عقدها انتهى مع شبكة قنوات النهار التي تعرض برنامجها "صبايا الخير" قائلة :"أنا حبيت أظهر وأوضح للناس أنا ما اتوقفتش، لكن عقدي انتهى مع القناة".

ريهام سعيد نفت كذلك بأن تكون حلقة "ام النور" السبب في توقف البرنامج فأضافت قائلة في بثها المباشر :"لم يحدث أي خلاف مادي أو مهني بسبب حلقة أم نور".

ريهام سعيد أشارت الى أنه بعد توقف برنامجها ستأخذ استراحة تحتاجها في الصيف لإمضاء وقت مع أبنائها من دون أن تحدد موعد عودتها ونشاطها الاعلامي حيث قالت :"أنا محتاجة أستريح شوية وأشوف أولادي وأصيف، ومش عارف هرجع لكم امتى تاني بس الفترة تعدي شوية".

أزمات ريهام سعيد السابقة

ريهام سعيد كانت قد عادت لتقديم البرنامج في نهاية العام الماضي بعد إنتهاء قرار إيقافها، ولكنها توقفت عن تقديم البرنامج قبل مرور عام على عودتها وهو ما أثار التساؤلات حول وجود أزمة أو خلافات تسببت في توقفها.

وسبق وان واجهت ريهام سعيد في السنوات الأخيرة انتقادات كبيرة بسبب محتوى برنامجها "صبايا الخير"، والذي تسبب في وقوعها في عدة أزمات قانونية وواجهت اتهامات عدة وعدة قضايا مثل الاتجار بالبشر والتي حبست على أثرها لفترة على ذمة التحقيقات وكذلك اتهامها بالإساءة لمرضى السمنة والتي كانت آخر أزماتها في البرنامج وتسببت في صدور قرار بمنعها من الظهور على الشاشة لمدة عام.