«فلة والأقزام السبعة» تفوز بجائزة مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل

دمشق ــ «الوطن»:

فازت مسرحية الأطفال (فلة والأقزام السبعة) بالجائزة الشرفية لفئة مسرح الطفل في مهرجان الدار البيضاء لفنون الطفل العربي بالمملكة المغربية والذي أقيم تحت شعار (الطفل العربي قاطرة الأمة) بمشاركة عربية واسعة.

وعرض(فلة والأقزام السبعة) هو الأول من نوعه في سورية بما حمله من تقنيات بصرية عالية، مع نص مُلحَّن بالكامل على مدى خمسين دقيقة، وقد حقق تفاعلاً إيجابياً وحضوراً جماهيرياً كبيراً على مدار العشرة أيام التي خُصّصت له على مسرح الحمراء بدمشق، والمسرحية من تأليف المسرحي هشام كفارنة، وإخراج بسام حميدي، والنص مقتبس عن الفيلم الموسيقي المشهورالأقزام السبعة وبياض الثلج. ويؤدي شخصيات العرض كل من الفنانين: تماضر غانم، داود شامي، مي مرهج، ناصر شبلي، زهير بقاعي، فادي حموي، خوشناف ظاظا، جمال تركماني، ماجد الشيخ، شهد عباس، فيصل سعدون، ماريا عيد والشابين ربيع وشادي جان.

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