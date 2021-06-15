محاضرة فـي فن التصوير الفوتوغرافـي بجمعية الصحفيين العمانية

مسقط ــ «الوطن»:

أقامت جمعية الصحفيين العمانية ليلة أمس الأول ممثلة بلجنة المصورين الصحفيين، وعبر برنامج الاتصال المرئي (زووم)، محاضرة بعنوان (التخطيط المسبق للمحاور المصورة) للمصور الفوتوغرافي الإماراتي سعيد جمعوه.

المحاضرة التي أدارها الصحفي محمد الشرجي، وبحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين، طرح من خلالها المصور جمعوه الكثير من المواضيع التي تتعلق بشأن المصورين والهواة، بدءا من التخطيط وصنع فكرة الصورة وتكوين الفريق المساعد وخصائص المكان المتمثلة في الضوء وزاوية التصوير وغيرها. وأشار سعيد جمعوه إلى أن الاستراتيجيات المتبعة في الإعداد والتخطيط الجيد تؤثر على إنتاج الفكرة وإظهار الصورة، حيث تكلم عن تدرجه في اكتساب الخبرة وكيف أن الأدوات وملحقات التصوير لم تكن متوفرة بشكل كبير في بداية مشواره وذلك أدى إلى خوضه الكثير من المغامرات أثناء التخطيط وإعداد الفكرة وترجمتها وتجسيدها والتناغم معها لتظهر بالشكل النهائي المراد. وتحدث المصور جمعوه عن تجربته في التصوير في مجالات مختلفة مشيرا إلى أن البيئة المحيطة به ساعدته وسهلت له التقدم في مشوار التصوير حتى فوزه بجائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي، وفوزه أيضاً بمسابقة ناشيونال جيوغرافيك للتصوير، وذلك ما زاد من شهرته وجعل طموحاته تتقدم أكثر لفهم فلسفة التصوير أو صنع فلسفة خاصة به وما يكرره دائما أن المصور هو الذي يصنع الإبداع على الرغم من أخذ بعض الاستشارات من أعضاء فريق التصوير أو أصدقائه.

وأضاف جمعوه أنه تنقل بين البلدان لتطوير مدارك التصوير لديه وإيجاد أفكار جديدة مستوحاة من كل بيئة ومكان يذهب إليه وشدد على ضرورة دراسة المكان الذي تصور فيه والتخطيط المسبق لكل صورة، والتعاون مع فريق الإنتاج وضرورة إيجاد التفاهم والتحاور لأنه يظهر مدى إتقان الفكرة في النهاية. وأعطى المصور سعيد جمعوه بعض النقاط المهمة للمصورين وخاصة مصوري البورتريه أو الصور المتضمنة الأشخاص بأهمية إعطاء التقدير لهؤلاء الأشخاص فذلك سوف يعطيهم دافعا قويا لمساعدة المصورين ويجعل دافع التعاون أكثر تحقيقا لسبل النجاح المشتركة.

وأضح في سياق حديثه أن تجربته توسعت ليشارك قصصا عن صوره التي وصلت للعالمية ونجح في صياغة وإنتاج فكرتها وظهر إبداعه وإمكانياته وقدراته الفنية الواسعة التي يتميز بها عن أقرانه، موضحا أن لكل مصور بصمته الخاصة في التصوير وإنتاج الصور. وفي نهاية المحاضرة طرحت الكثير من التساؤلات في شأن صناعة الصورة ومجريات خروجها للمتلقي، خاصة في ظل توسع مفاهيم التقنية الحديثة في مجال التصوير الضوئي.