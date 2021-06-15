«لست أعرفني» إصدار جديد للشاعر محمد المسلمي

المصنعة ـ من خليفة الفارسي:

صدر الديوان الشعري الأول للشاعر محمد بن سالم المسلمي من ولاية المصنعة حمل عنوان (لست أعرفني) وقال المسلمي: يعتبر هذا الديوان هو باكورة أعمالي الأدبية وأول دواويني الشعرية بعد تجربة شعرية استمرت لأكثر من 25 سنة ، وضم الديوان بين دفتيه 32 نصا شعريا بين الفصيح والشعبي متنوعا في أغراض عدة عبرت عن فحوى تجربتي الشعرية مشتملا نصوصا كتبت على مراحل مختلفة ويأتي هذا الديوان ضمن مشروع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء السنوي ومن إصدار دار نثر، ويتكون الديوان الشعري من 111 صفحة ويتضمن العديد من العناوين منها غواية المعنى وسطوة اللاشيء، ورجعت للموت، وأحبك كالموت، والسكر المقهور. وشمالا جهة القلب ووين كنت وغيمه بحر وجناية حب وابشري قابوس جاء وحلم السراج وصار الصبح أعمى وكلي بياض واختتم الشاعر ديوانه بقصيدة المحبة.

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