«العمانية للكتاب والأدباء» تنظم محاضرة ثقافية بجنوب الشرقية

صور- العمانية: نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية امس الأول محاضرة بعنوان الشعر على الشعر في القصيدة المعاصرة من إعداد فريق اللغة والأدب. قدم المحاضرة الدكتور محمد الغزي أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية بجامعة نزوى سابقا وأدارها عبر الاتصال المرئي علي الهاشمي أستاذ اللغة العربية بمعهد العلوم الإسلامية بجعلان. وتطرق الدكتور المحاضر إلى عدد من المحاور تمثلت في تحديد مصطلح الشعر على الشعر أو الشعر الواصف أو ميتا شعر والتعرف على مفهوم الشعر على الشعر في التراث العربي وفي الحركة الرومنطيقية وفي الشعر المعاصر وأسباب الظاهرة وتجلياتها مسترشدا ببعض النماذج الدالة عليها كالشاعر أدونيس والشاعر نزار قباني وغيرهما. تأتي المحاضرة ضمن فعاليات اللجنة لشهر يونيو بهدف إثراء الساحة الثقافية بالمزيد من المعلومات الثقافية والتاريخية والمعرفية والمعلوماتية وتشجيع الشباب من كتاب وأدباء ومبدعين في مجالات الأدب والثقافة وتوفير الإمكانات المادية والفنية الممكنة لإبراز إبداعاتهم ومواهبهم.

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