"مش موجودة على الساحة" تثير أزمة! .. كيف سخرت ياسمين عبد العزيز من تصريحات بوسي شلبي ضدها؟

ياسمين عبد العزيز باتت حريصة مؤخرًا على إعادة نشر الآراء الإيجابية التي يقولها زملائها في حقها وذلك عبر حسابها على انستجرام، لكنها فاجئت الجمهور مساء اليوم الثلاثاء، بنشر مقطع فيديو ظهرت فيه الإعلامية بوسي شلبي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، وقللت في الفيديو من النجاح الذي حققته ياسمين في موسم دراما رمضان 2020.

بوسي شلبي ترفض الإشادة بـ ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز كانت قد قدمت مسلسل "ونحب تاني ليه" في موسم دراما رمضان 2020، وهو العمل الذي حقق نجاح كبير بين الجمهور، وظل متصدرًا للترند معظم فترة عرضه، إلا أن بوسي شلبي عندما تم سؤالها عن ياسمين خلال البرنامج في الحلقة التي عرضت في رمضان الماضي، أكدت على أن صديقتها الفنانة يسرا دوت الخليج رقم 1 في الوطن العربي بين نجوم جيلها والأجيال التي تليها.

ولفتت إلى أن يسرا التي نافست في الموسم نفسه بمسلسل "خيانة عهد" دوت الخليج من نجحت في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة بمسلسلها، أكثر من ياسمين عبد العزيز، ووصفت الأخيرة بأنها لم تكن موجودة على الساحة من الأساس.

ياسمين عبد العزيز تسخر من تصريحات بوسي شلبي

وأعادت ياسمين عبد العزيز نشر مقطع الفيديو عبر حسابها وسخرت من حديث بوسي شلبي عنها وعلقت على الفيديو بكلمة واحدة فقط وهي "هموت" ووجوه تعبيرية ضاحكة، وهو ما جعل الجمهور ينتقد تصريحات الإعلامية المصرية تجاه ياسمين ورفضها الاعتراف بنجاح ياسمين الذي حققته بمسلسل "ونحب تاني ليه" والانحياز لصديقتها يسرا، كما اعتبر البعض أن تعليق ياسمين الساخر سوف يورطها في أزمة مع الفنانة يسرا، حتى وإن كان قصدها هو السخرية فقط من رفض بوسي الإشادة بها.

هل تسببت علاقة ريهام حجاج وبوسي شلبي في انتقاد الأخيرة؟

فيما ألمح بعض المتابعين أن سبب امتناع بوسي شلبي عن الإشادة بنجاح ياسمين عبد العزيز، هو صداقتها بالفنانة ريهام حجاج، والتي تفتخر بها في كل المناسبات التي تجمعهما، حيث إن بوسي كانت حريصة على حضور عيد ميلاد ريهام حجاج، إضافة إلى تفاعلها المستمر مع الصور التي تنشرها ريهام مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق ياسمين عبد العزيز.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه" شارك في بطولته بجانب ياسمين عبد العزيز، كل من شريف منير وكريم فهمي وإيمان السيد وسوسن بدر وليلى عز العرب وأحمد سعيد عبد الغني وغيرهم.

أما مسلسل "خيانة عهد" شارك فيه بجانب يسرا كل من خالد سرحان وعبير صبري وحلا شيحة وجومانا مراد وهنادي مهنا وتيام قمر وخالد أنور وبيومي فؤاد وآخرين.

