يارا تجتمع بمحمد صلاح في دبي والنجوم يحتفلون بعيد ميلاده.. فيديو وصور

محمد صلاح، نجم الكرة العالمية، واصل احتفالاته بعيد ميلاده الـ29 اليوم، وتداول الجمهور فيديوهات جديدة من احتفال صلاح بعيد ميلاده، وكذلك نشرت الفنانة يارا صورة لها مع صلاح في دبي.

يارا تلتقي محمد صلاح في دبي

ونشرت الفنانة اللبنانية يارا صورة لها مع نجم الكرة العالمية محمد صلاح، أثناء تواجدهما في دبي، وعبرت يارا عن سعادتها للقاء محمد صلاح صدفة في دبي، وذلك بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاه، وعلقت يارا على صورتها مع محمد صلاح وقالت:" لما تجيب سيرة حدا مبارح وبالصدفة بتلاقيه اليوم ماشي جنبك.. معقول كون أنا السّبب في صفقة القرن .. يلا بقى يا فخر العرب".

محمد صلاح يواصل احتفالاته بعيد ميلاده في دبي

وتداول الجمهور فيديوهات جديدة لمحمد صلاح خلال أجازته في دبي وكذلك من احتفالاته بعيد ميلاده، وظهر نجم نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يتلقى مفاجأة ثانية من أصدقائه أثناء تواجدهم في أحد المطاعم بدبي، واحتفل مع قالب حلوى جديد في هذه المناسبة، وذلك بعد أن احتفل أيضاً أمس بعيد ميلاده مع مجموعة أخرى من أصدقائه في دبي، والذين نظموا له مفاجأة في أحد المطاعم للاحتفال بعيد ميلاده الـ 29.

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد محمد صلاح

واحتفل أيضاً عدد من النجوم بعيد ميلاد نجم الكرة المصرية والعالمية محمد صلاح، ومنهم أحمد فهمي وكريم عفيفي وعلي ربيع وغيرهم، بالإضافة إلى الفنان يوسف الشريف والذي نشر صورة له مع محمد صلاح وعلق عليها قائلاً:"كل سنة وانت طيب يا أسطورة، عقبال 100 سنة.. فخر العرب"، ويتزامن عيد ميلاد محمد صلاح مع أجازته الصيفية بعد انتهاء موسمه الكروي مع ليفربول، وقضى جزء من أجازته في مصر مؤخراً قبل انتقاله إلى دبي لاستكمالها.

وألتفى محمد صلاح مؤخراً عدد من النجوم والمشاهير في أجازته بمصر وعلى رأسهم نيللي كريم وديانا هشام وعدد من نجوم الكرة، ونشر عدة صور له مع أصدقائه وكذلك شقيقه في أجازته، وتداول الجمهور له مؤخراً صورة مع زوجته وعائلته، قبل سفره إلى دبي، ومن المتوقع ان يقضي صلاح بقية أجازته في دبي قبل بدء التحضيرات للموسم الكروي الجديد مع ليفربول.