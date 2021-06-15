سيرين عبد النور تكشف مفاجأة في مسلسلها "دور العمر" قبل عرضه.. بالفيديو

سيرين عبد النور شوقت الجمهور لمسلسلها الجديد "دور العمر" مع الفنان عادل كرم، والذي سيعرض خلال الفترة المقبلة على تطبيق "شاهد vip"، وكشفت مفاجأة حول المسلسل في آخر تصريحاتها الإعلامية.

سيرين عبد النور تكشف عن جزء ثان من "دور العمر"

وكشفت الفنانة سيرين عبد النور مفاجأة كبيرة للجمهور حول مسلسلها الجديد "دور العمر"، خلال تصريحاتها مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي"، وقالت إنهم يحضرون في الفترة الحالية للجزء الثاني من المسلسل، قبل عرض الجزء الأول قريباً، والذي انتهت سيرين عبد النور من تصويره مؤخراً، ونشر صناع المسلسل صورة من احتفالهم بانتهاء التصوير وذلك بعد طرح برومو المسلسل والكشف عن عرضه خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل "دور العمر" لسيرين عبد النور

وقالت سيرين عبد النور في تصريحاتها إن الجمهور اعتاد عليها أن تظهر بشكل لطيف وطيب، وستفاجئهم في مسلسل "دور العمر" بتقديم دور شخصية شريرة وتحمل إساءة للآخرين، وهناك عدة مفاجآت في دورها في المسلسل، ومنها تغيير إطلالتها بشكل كامل، ووصفت المسلسل بدور عمرها بالفعل، وجديد من ناحية الأفكار والكتابة والإخراج، وبه مزيج من الأكشن والتشويق والحب، ولكن قصة المسلسل لن تحكى بالكلام ولكنها حول الظروف التي تجبر الإنسان إلى تغيير مسار حياته والاختيار ما بين الانتقام أو المسامحة.

هل تنافس سيرين عبد النور في رمضان 2022؟

ولم تحسم سيرين عبد النور حقيقة مشاركتها في موسم رمضان المقبل، وقالت إنه من الممكن ان تشارك ومن الممكن ان تكتفي بمسلسل "دور العمر"، وقالت إن الوضع الحالي لا يشجع على انتاج أعمال غنائية، وتنتظر الوقت المناسب لطرح أغاني جديدة، وأكدت إنها حتى الآن لا تعلم حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" مع محمد هنيدي، وكانت سيرين قد شوقت الجمهور لمسلسل "دور العمر" بطرح البرومو الأول له على شاهد مع الفنان عادل كرم.

وخطفت الفنانة سيرين عبد النور الأنظار مؤخراً بعد نشرها صوراً وفيديو من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها تاليا، ووجهت رسالة لها وقالت:" اميرتي صار عمرها ١٠ سنين.. ما عم صدق كيف مرقو.. انشاء الله العمر كله يا قلبي انتي"، ونشرت كذلك فيديو لها مع ابنها كريستيانو أمس والذي حاز على تفاعل كبير بسبب طرافتهما وعفوية ابنها أثناء المرح معها في المنزل.