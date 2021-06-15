صورة طريفة من الزعيم .. هل عادل إمام يشارك في الحملة الدعائية لفيلم "العارف"؟

أحمد فهمي مازال محل اهتمام الجمهور بعد أن بدأ بالأمس الترويج لأحدث الأفلام التي يشارك بها وهو فيلم "العارف" مع الفنان أحمد عز، والطريقة الجديدة التي اتبعها صناع العمل في الدعاية للفيلم.

أحمد فهمي يتصدر الترند

وكان صناع الفيلم ومن بينهم الفنان أحمد فهمي قد نشروا مساء أمس الإثنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً أوحى بتعرضهم لمحاولة اختراق على فيسبوك وقال أحمد فهمي في تعليقه على الأمر: "قديم أوي اللي لسه باعت لي لينك الهاك بتاع أمازون ده قالك هيهكرني كده.. أنا بابا يلا"، قبل أن يعود وينشر صورة له تفيد بتعرضه للاختراق وعلق عليها قائلاً: "انا مش بعيد .. الدور على مين!"، وتصدر أحمد فهمي الترند بسبب هذه الصورة.

عادل إمام يتفاعل مع أحمد فهمي بتعليق طريف

وتفاعل عدد من الجمهور والنجوم بالوسط الفني، مع تدوينة أحمد فهمي التي ادعى من خلالها تعرضه للاختراق، وكان من بين الحسابات الرسمية التي تفاعلت مع تلك التدوينة كل من فتحي عبد الوهاب وأحمد السقا وبيومي فؤاد وأحمد العوضي وأمير كرارة وأحمد حلمي وغيرهم، إلا أن التعليق الذي أثار الجدل ونال تفاعل كبير من قبل الجمهور كان تعليق النجم عادل إمام.

وعلقت الصفحة الرسمية الخاصة بالفنان عادل إمام على تدوينة أحمد فهمي وسخرت من فكرة تعرضه للاختراق قبل أن يتبين أن الأمر مجرد دعاية لفيلم "العارف"، وعلقت صفحة الزعيم على التدوينة بصورة طريفة لعادل إمام من أحد أعماله التي ظهر فيها وهو يتناول العصير، وأرفقت الصورة بتعليق "بالهنا والشفا".

عادل إمام وأحمد فهمي

ونال تعليق الفنان عادل إمام على تدوينة أحمد فهمي انتشارًا واسعًا، وهو ما جعل البعض يتساءل عن حقيقة امتلاك النجم المصري القدير لهذه الصفحة وإدارتها بنفسه.

والصفحة الموثقة الخاصة بالزعيم عادل إمام على فيسبوك يتابعها أكثر من 16 مليون متابع، بينما حسابه الموثق التابع لتلك الصفحة على انستجرام، يتابعه أكثر من مليون و300 ألف متابع، من بينهم نجله المخرج رامي إمام، إلا أن نجله الثاني محمد إمام لم يبد أي اهتمام بتلك الصفحة على انستجرام، لكن على ما يبدو أن حسابات الزعيم لا يديرها الفنان القدير بنفسه أو حتى تحت إشرافه هو أو أي من أفراد أسرته، خاصة وأن ابنيه رامي ومحمد لم يقومان بالترويج لها أو إعادة نشر أي من التدوينات التي تنشر عليها، وهو ما جعل الجمهور يشكك في الحساب، واعتبروه حساب يشارك في حملة الدعاية للفيلم فقط.

الجدير بالذكر أن فيلم "العارف" الذي يجمع أحمد عز مع أحمد فهمي لأول مرة، من المقرر أن يتم طرحه في بداية الشهر المقبل للمنافسة في موسم الصيف، وذلك بعد فترة طويلة من تأجيل الفيلم بسبب أزمة فيروس كورونا، وطرحت الشركة المنتجة للفيلم أول برومو له في بداية عام 2020 قبل التراجع عن طرحه في أكثر من مناسبة، وتدور قصة فيلم "العارف.. عودة يونس" في إطار أكشن تشويقي حول عالم الاختراق الإلكتروني وما حوله من جرائم وقصص غامضة.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا عدد من النجوم أبرزهم محمود حميدة ومصطفى خاطر وكارمن بصيبص وأحمد خالد صالح بجانب عدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

