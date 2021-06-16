تصريحات جريئة لـ ريهام حجاج مع بوسي شلبي للرد على سخرية ياسمين عبد العزيز..فيديو

ياسمين عبد العزيز أثارت جدلاً كبيراً اليوم بعد سخريتها من تصريحات المذيعة بوسي شلبي في برنامج "شيخ الحارة"، والتي قللت بها من نجاح ياسمين عبد العزيز، وردت بوسي شلبي على تصريحات ياسمين بطريفة مفاجئة باستضافة ريهام حجاج في برنامجها.

بوسي شلبي تستعين بريهام حجاج للرد على ياسمين عبد العزيز

ويبدو أن بوسي شلبي قررت الرد على ياسمين عبد العزيز وسخريتها من تصريحاتها اليوم بطريقة غير متوقعة، واستعانت بالفنانة ريهام حجاج لإغاظة ياسمين عبد العزيز والرد عليها، ونشرت اليوم فيديو برومو حلقتها المقبلة مع ريهام حجاج، والتي تظهر بها ريهام في برنامج بوسي شلبي "سهرة خاصة" بعد غياب سنوات لها عن الظهور في البرامج، وعلقت بوسي شلبي قائلة:" انتظروني مع احلي النجوم في حوار ممتع وشيق ومختلف حلقة خاصة جداً".

أزمة بين بوسي شلبي وياسمين عبد العزيز

وعرض برومو حلقة ريهام حجاج مع بوسي شلبي تصريحات جريئة لريهام حجاج في البرنامج، ومنها حديثها عن ضجة زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد طلاقه من ياسمين عبد العزيز، وكشفت ريهام حجاج عدة أسرار عن حياتها وسبب ابتعادها عن الظهور في البرامج، بالإضافة إلى الانتقادات التي تعرضت لها مؤخراً في موسم رمضان، ويبدو أن ريهام حجاج أرادت عدم التورط في أزمة بوسي شلبي مع ياسمين عبد العزيز، وقالت تعليقاً على برومو حلقتها:" يوم الخميس علي قناة النهار في سهرة خاصة جدا الساعة ١٠ مساءً .. ملحوظة:الحلقة متصورة آخر رمضان اللي فات".

ياسمين عبد العزيز تسخر من بوسي شلبي

واشتعلت الأزمة بين ياسمين عبد العزيز وبوسي شلبي بعد حديث الأخيرة في برنامج "شيخ الحارة" في رمضان الماضي، عن النجمة الأولى في مصر، وقالت إن الفنانة يسرا دوت الخليج النجمة الأولى سواء فنياً أو تجارياً، وقالت إنها تتفوق على ياسمين عبد العزيز وإنها لم تكن متواجدة على الساحة العام الماضي، وهو الأمر الذي أزعج ياسمين عبد العزيز وجعلها تعيد نشر الفيديو على حسابها بانستقرام اليوم وسخرت من تصريحاتها وقالت:"هموت" مع وجوه تعبيرية ضاحكة.

وتوقع البعض ان تتسبب سخرية ياسمين عبد العزيز في اشتعال الأزمة بينها وبين بوسي شلبي، خاصة بعد الحديث عن توتر العلاقة بينهما بسبب صداقة بوسي شلبي من ريهام حجاج، وهو الأمر الذي جعل البعض يعتقد إنه السبب وراء تصريحات بوسي شلبي عن ياسمين عبد العزيز والتقليل من أهميتها ونجاحها في موسم رمضان.