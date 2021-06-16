هل يجتمع كريم عبد العزيز مع أحمد حلمي في مسلسل جديد؟.. بالصور

أحمد حلمي وكريم عبد العزيز تصدرا مواقع التواصل اليوم بعد نشر أحمد حلمي صوراً له مع كريم عبد العزيز، وتفاعل معها الجمهور والنجوم بسبب طرافتهما ولقائهما معاً، وأثارت الصور التساؤلات حول وجود تعاون بينهما مستقبلاً.

كريم عبد العزيز وأحمد حلمي يتصدران التريند بصورهما

ونشر الفنان أحمد حلمي اليوم صوراً له مع الفنان كريم عبد العزيز بعد حضورهما أحدى المناسبات، وعلق أحمد حلمي على الصورة بطرافة وطلب من متابعيه إختيار تعليق يليق بالصورة، وقال:" حد عنده تعليق اكتبه علي الصورة دي؟ وهكتب اسمه عليه"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من الجمهور والنجوم، وعلق عدد منهم على الصورة ومنهم ياسمين عبد العزيز وأحمد زاهر ونور وغيرهم، في حين علقت منى زكي ووصفتها بأفضل صديقين لها.

هل يجتمع كريم عبد العزيز وأحمد حلمي في عمل جديد؟

وأثارت صورة أحمد حلمي مع كريم عبد العزيز التساؤلات أيضاً من قبل الجمهور حول حقيقة تعاونهما في الفترة المقبلة في عمل فني جديد، خاصة بعد نشر المخرج بيتر ميمي صورة له معهما، وعلق عليها قائلاً:"مثلاً؟"، وهو ما جعل الجمهور يتكهن بوجود تعاون بين النجمين في الفترة المقبلة مع المخرج بيتر ميمي، وطلب عدد من المتابعين له بتنفيذ مسلسل جديد يجمعهما، ولكن المخرج بيتر ميمي لم يكشف سبب تعليقه وحقيقة تعاونه معهما في مسلسل جديد.

وكان المخرج بيتر ميمي قد قدم مع كريم عبد العزيز مسلسل "الاختيار 2" في موسم رمضان الماضي، وشارك أحمد حلمي كضيف شرف في أحدى حلقات المسلسل، وتردد بعد انتهاء المسلسل بتقديم جزء ثالث من بطولة كريم عبد العزيز مع أحمد حلمي، إلا ان الشركة المنتجة للمسلسل لم تؤكد حقيقة هذه التكهنات، وحظي المشهد الذي قدمه كريم عبد العزيز مع أحمد حلمي في المسلسل على تفاعل كبير بعد لقائهم الفني بعد أكثر من 20 عام من آخر أعمالهما معاً.

أعمال كريم عبد العزيز وأحمد حلمي

وشارك كريم عبد العزيز مع أحمد حلمي في عدة أعمال فنية في بداياتهما الفنية وأبرزها فيلم "عبود على الحدود" ومسرحية "حكيم عيون"، وكانت آخر أعمال أحمد حلمي في السينما في فيلم "خيال مآتة" ولم يستقر على أعماله الجديدة بعد، في حين ينتظر كريم عبد العزيز عرض آخر أفلامه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في الشهر المقبل.