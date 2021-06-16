فيديو عزيزة جلال تكشف تفاصيل جديدة عن ألبومها الإماراتي ومفاجأة أخرى لجمهورها المصري والسعودي

عزيزة جلال كشفت عدة مفاجآت وتفاصيل جديدة عن مشروعاتها الغنائية المقبلة، وذلك بعد عودتها مؤخراً من الاعتزال، وتحدثت عزيزة جلال عن أعمالها في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي".

عزيزة جلال تكشف تفاصيل جديدة عن ألبومها الإماراتي

وقالت عزيزة جلال في تصريحاتها في البرنامج إنها ما زالت تعمل في ألبومها الإماراتي الجديد، وكشفت عن إسم أغنية من الألبوم "مرحباني" من كلمات الشاعرة العالية، وعبرت عن سعادتها للغناء من كلمات العالية وقالت:" دايما تمنيت اغني من كلماتها لأني احب اسلوبها وشعرها وكلماتها"، وأضافت إنها من ألحان علي كانو وتوزيع مهند خضر وإشراف الشاعر أنور المشيري، والذي كشف جزء من كلمات الأغنية.

تفاصيل ألبوم عزيزة جلال الجديد

وعبرت عزيزة جلال عن سعادتها بالعودة للغناء بالأغنية الإماراتية، وقالت إن الإمارات شكلت سند كبير لها في بداياتها الفنية، وإنها مازالت متواصلة مع الجمهور الإماراتية وتحب اللهجة الإماراتية، وقال ملحن الأغنية إن الأغنية تعبر عن خصوصية الأغنية والقصيدة الإماراتية، وأن عزيزة جلال من أجمل من قدموا الأغنية الشعبية المغربية في بداياتها الفنية.

وكشفت عزيزة جلال عن عدة مفاجآت جديدة لها الفترة المقبلة، وقالت إنها بصدد عمل ألبوم باللهجة المصرية، وأنها تخطط الفترة الحالية لعمل أغاني باللهجة السعودية ومن الممكن أن تطرحها في ألبوم جديد أيضاً، وعبرت عزيزة جلال عن حماسها الفني خلال تصريحاتها، ومن المشاريع المتعددة التي تستعد لطرحها الفترة المقبلة، وذلك بعد ما يقارب 35 عام من الاعتزال.

عزيزة جلال في حالة نشاط بعد سنوات الاعتزال

وكانت عزيزة جلال قد قالت في تصريحات سابقة إنها بصدد التحضير لألبوم إماراتي جديد من المقرر طرحه في العام المقبل 2021، وأعلنت أيضًا عن أول الأغنيات التي استقرت عليها للألبوم وهي أغنية "هب شرتا" للشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي، التي سبق أن قدمها عدد من النجوم من قبل، ولفتت المطربة المغربية القديرة إلى أنها ستقدم الأغنية بشكل جديد عما سبق، حيث قامت بتغيير اللحن، الذي سيقدمه الملحن علي كانو، ليليق مع صوتها والأجواء التي تتمنى أن تخرج بها الأغنية للنور.

الجدير بالذكر أن نجاح كبير حققته الفنانة عزيزة جلال بعد إحيائها حفلها الأول بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في 2019، وذلك بعد سنوات طويلة من الاعتزال والتي امتدت لما يقارب 35 عامًا