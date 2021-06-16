شام الذهبي تخطف الأنظار عبر انستجرام

نشرت شام الذهبي، إبنة الفنانة أصالة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت شام الذهبي، في الصورة من منزلها بإطلالة طبيعية مما أثار إعجاب متابعيها.

وكشفت شام الذهبي ، إبنة النجمة أصالة عن هوية خطيبها أحمد هلال ، حيث نشرت صورا لهما على صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت شام الذهبي ، على صفحتها: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد ان يكون محبوبا ؛ لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل لا يرزقها كل إنسان ".

وتابعت شام الذهبي: " ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحياة وينعم به ، فاذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوبا ، فلا يقوم ياعزيزي أن تكون محبا".

اختتمت " ولتعلموا أن الحب ماثبت.... العم مسالك الثبات.. أحمد وشام".