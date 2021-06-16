طمأنت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على صحة والدتها، وكشفت عن تطورات حالتها الصحية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
حيث كتبت هنا قائلة: "شكرا كل الناس اللي كلمتني و زارتنا و اللي بعتولي الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج في البيت . الحمد لله رب العالمين "
يذكر أن كشفت الفنانة هنا الزاهد عن المرض الذى أصاب والدتها فى الفترة الأخيرة وخضعت بسببه إلى عملية جراحية دقيقة.
وقالت هنا الزاهد: “أرجو الدعاء لوالداتي أن يتم شفاؤها على خير اللهم اشف الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خروج والدة هنا الزاهد من المستشفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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