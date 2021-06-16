حنان مطاوع تكشف وصية والدها لها وتتغزل بزوجها على الهواء.. بالفيديو

حنان مطاوع حلت ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، وتحدثت عن عدة أمور حول حياتها الفنية والخاصة، وكشفت كواليس آخر أعمالها "القاهرة كابول" الذي قدمته في موسم رمضان الماضي.

حنان مطاوع تكشف وصية والدها كرم مطاوع لها

وتحدثت حنان مطاوع عن دور والديها في نجاحها كممثلة، وقالت إنها في البداية لم تكن تعلم بقيمة والديها في المجال الفني في صغرها وتعتبرهما والديها فقط وتقدر قيمتهما الإنسانية فقط، ولكنها بعدما كبرت عرفت قيمتهما في المجال الفني، وأشادت والدتها سهير المرشدي بموهبة ابنتها الفنية، وقالت إنها قدمت آخر أدوارها في "القاهرة كابول" بصدق، وهي الصفة التي تلتصق بها دائماً.

حنان مطاوع تكشف دور زوجها في مسيرتها الفنية

وقالت الفنانة سهير المرشدي إن ابنتها كانت تمتلك موهبة فنية منذ صغرها، وتوقع لها والدها الراحل كرم مطاوع أن تصبح فنانة كبيرة منذ أيامها الأولى، ووصفت سهير المرشدي ابنتها بأنها قطعة منها، وأنها استطاعت أن تقدم نفسها بشخصية مختلفة عن والديها، وأشارت إلى أنها أنجبتها في لحظة صدق منها وتربت في منزل تسوده حالة من الصدق والحرية والنقاش الواعي وغيرها.

وكشفت حنان مطاوع عن وصية والدها كرم مطاوع لها قبل وفاته، وقالت إنه أوصاها بدخول معهد الفنون المسرحية وعدم دخول كلية التجارة، وذلك بعد أن كانت تنوي دخول الكلية الأخيرة، وأضافت حنان مطاوع إن والدها كان يرى إنها موهوبة وتستحق دخول المجال الفني وليس مجال آخر، وقالت إنها كانت تتمنى أن يكون والدها حاضراً معها ليرى أدوارها الأخيرة والتي ستجعله سعيداً بها.

حنان مطاوع تشيد بمنى زكي وأمينة خليل

وتغزلت حنان مطاوع في زوجها على الهواء، وقالت إنه داعم كبير لها في حياتها، وتستفيد من آرائه الفنية خاصة أنه مخرج مسرحي وفي نفس المجال الفني، وأضافت إنه يقول لها كل الملاحظات على العمل وعلى أدائها للأدوار، واختتمت حنان مطاوع حديثها حول المنافسة مع النجمات في موسم رمضان الماضي، وقالت إنها سعيدة أن تكون بارزة وسط عدد من النجمات البارزات، وذلك أفضل من أن تكون الوحيدة، وأشادت بالفنانة منى زكي ودورها في مسلسل "لعبة نيوتن" ووصفتها بالمذهلة، وكذلك أمينة خليل والتي وصفتها بالمتطورة بالإضافة إلى ريهام عبد الغفور.