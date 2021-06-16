فريق عمل مسلسل ”عودة الأب الضال” يحتفل بميلاد بيومي فؤاد

احتفل فريق عمل مسلسل "عودة الأب الضال" بميلاد الفنان بيومي فؤاد، وشاركت الفنانة عبير صبري جمهورها فيديو من الاحتفال عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وكتبت "عبير" تعليقا على الفيديو":" كل سنة وأنت طيب يا أستاذ بيومي سنة حلوة وجميلة وعيد ميلاد سعيد، عودة الأب الضال".

مسلسل "عودة الأب الضال" يتم تصوير خلال الفترة الحالية هو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

مسلسل "عودة الأب الضال" تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، ويضم العمل يضم 60 حلقة، وتدور القصة، حول رجل أعمال غني يقع في أزمة، ولكي يخرج منها يحاول البحث عن أبنائه الـ 7 منها التى تعمل راقصة، وأخرى محامية، وبائعة كبدة، وبلوجر، وطبيبة، وتاجر فاكهة.