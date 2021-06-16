وزير الثقافة تسلم شهادات تخرج ”ابدأ حلمك ٣ ” و تدشن ”ابدأ...

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مساء أمس الثلاثاء بمسرح الجمهورية حفل تخرج الدفعة الثالثة و تدشين الدفعة الرابعة من ورشة ابدأ حلمك التابعة لفرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، كما شهدت العرض المسرحي Dogs من إنتاج الفرقة للمتميزين من الدفعة الثانية للورشة، و ذلك بحضور الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، الفنان الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا ، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ، و عدد من الإعلاميين و المثقفين منهم الكاتب الكبير يوسف القعيد ،المخرج الكبير ناصر عبد المنعم ، و غيرهم ، و ذلك وسط اقبال جماهيري كبير في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

وأشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالطاقات الإبداعية للشباب. وأضافت أنهم يمثلون امتدادا لأجيال من مبدعى المسرح المصري ، مشيرة ان ورشة ابدا حلمك ترسخ لاستراتيجية اكتشاف ودعم الموهوبين ، وأكدت ضرورة دعم شباب المسرحيين واتاحة الفرصة للمميزين منهم لخلق جيل جديد قادر على استعادة أمجاد المسرح المصري، واوضحت ضرورة استمرار طرح قضايا المجتمع ومناقشتها بشكل إبداعي للتوعية بها باعتبار فن المسرح من أهم وسائل التأثير المباشر على الجمهور، مشيدة بمستوى العرض وصناعه .

و وجه الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح الشكر و التقدير لفريق المدربين بالورشة على مجهوداتهم الكبيرة و التى وصلت بالورشة الى دفعتها الرابعة ، مؤكدا على استمرار البيت الفني للمسرح في دعمه لشباب المبدعين من خلال الورش التدريبية او انتاج العروض المسرحية الاحترافية التي تعبر عن أفكارهم وإبداعاتهم.

و قد سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة خلال الحفل شهادات التخرج لطلاب الدفعة الثالثة من ورشة ابدأ حلمك ، كما كرمت عدد من العاملين بفرقة مسرح الشباب تقديرا لمجهودهم الكبير في الورشة ، بالإضافة إلى تكريم مدربي الدفعة الثالثة من الورشة و هم الفنانة عبير لطفي ، الفنان فاروق جعفر ، الفنان محمد نبيل منيب، الفنان أحمد مجدي ، الفنان فاروق جعفر ،و الفنان دكتور محمد حسني ، المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الشباب السابق والمدير الحالي لفرقة مسرح الطليعة ، و الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب، قدم الحفل الفنان أحمد مجدي ، و أخرج الحفل المخرج عادل حسان، كما شهدت وزير الثقافة عقب الحفل العرض المسرحي Dogs ، و الذي يقدم حاليا على مسرح الجمهورية حتى غد الأربعاء .

يذكر أن ورشة "ابدأ حلمك "هى ورشة متخصصة لتعلیم فنون التمثیل والآداء تقيمها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح ،یتم التدریب خلالها على فنون التمثیل والإخراج و مهارات الارتجال،الكتابة ،الدیكور ، الأزیاء ،الغناء و الموسيقى و الرقص ،تستمر الورشة مدة ٦ أشهر ، بدأ التقدم للورش من یونیو 2017 ، يهدف مشروع ورش ابدأ حلمك الى ضخ دماء شابة في الوسط المسرحي، تم تدريبها تدريب احترافي على يد مدربين متخصصين، حيث وصل عدد متردبي الورشة بالقاهرة حتى الآن الى ما يفوق ال 250 متدرب من شباب الفنانين، منهم من بدأ في المشاركة بعروض احترافية داخل البيت الفني للمسرح منهم عرض " بيت الأشباح" من بطولة خريحي الدفعة الأولى ، و عرض “ Dogs” للمتميزين من خريجي الدفعة الثانية من الورشة .

العرض المسرحى "Dogs" من بطولة خريجي الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك " ، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة و إخراج كمال عطية.