عمرو دياب يتعاون لأول مرة مع الموزع أحمد إبراهيم

يتعاون الهضبة عمرو دياب مع الموزع أحمد إبراهيم للمرة الأولى حيث يقف على تحضيرات العمل خلال الفترة الحالية.
وشارك "عمرو" جمهوره صورة جمعته بأحمد إبراهيم عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" وكتب تعليقا عليها "قريبا".
ويستعد عمرو دياب لإحياء حفل غنائي يوم ١٨ من يونيو الجاري بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
وطرح عمرو دياب ألبومه الأحدث "يا أنا يا لاء"، تزامنا مع الاحتفال بالعام الجديد وبالتحديد يوم ٢٥ من ديسمبر الماضي وضم ١٢ أغنية هي:" يا أنا يا لاء، محسود، شكرا، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يا دلعوا، من العشم، محسود "ريمكس"، والجو جميل.
ويعد ألبوم "يا أنا يا لاء" هو الثاني للهضبة في عام ٢٠٢٠ بعد أن طرح ألبوم "سهران" في فبراير قبل الماضي.
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