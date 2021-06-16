”الست و بنت وردان” يشاركان في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

يشارك الفيلم السودانى الست للمخرجة سوزان ميرغني والكويتي القصير بنت وردان للمخرجة ميساء المؤمن ، في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.

وقد انطلق مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة للمرة الأولى عام 1991 إيماناً بأهمية الأفلام التسجيلية والقصيرة في نشر الحوار بين الثقافات حيث تُعمق فهمنا لرؤية الآخرين للمجتمع وقيمهم وأفكارهم.

فيلم الست:

فيلم سوداني قصير فاز بـ 6 جوائز دولية هي اختيار الجمهور ولجنة التحكيم لأفضل صانعة أفلام صاعدة من مهرجان الفيلم العربي في تورونتو، والجائزة الكبرى ضمن فعاليات مهرجان تامبيري السينمائي المؤهل لـجوائز الأوسكار، كما فاز بجائزتين من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد والجائزة التي تقدمها قناة كانال بلس سينما الفرنسية ضمن فعاليات مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا حيث شهد عرضه الدولي الأول.

الفيلم يحكي قصة نفيسة الفتاة السودانيّة التي تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى بابكر؛ لكن أهلها رتّبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج. أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططًا خاصة لحياة نفيسة. فهل ستستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها القادم؟

فيلم الست من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج شقيقتها إيمان، ويشارك في بطولته ميهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، وحرم بشير، وحصل على ورشة التطوير وفاز بمنحة الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام ومنحة تصميم الإنتاج من جامعة فيرجينيا كومونويلث.

فيلم بنت وردان:

فيلم كويتي قصير حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، كما شارك في مهرجان تامبيري السينمائي الدولي بفنلندا، مهرجان سيني فانتازي السينمائي الدولي حيث نال تنويهاً خاصاً، مهرجان تارانتو لأفلام الرعب في إيطاليا، ومهرجان أجيال السينمائي في قطر.

يحكي الفيلم قصة امرأة تعاني من اكتئاب مزمن تكافح يومياً للحفاظ على مظهرها أمام زملائها في العمل، وذات يوم تُفاجئ بصرصور يحتضر في حمام المكتب، ويتحول الفزع إلى صداقة غير منطقية، وتستمر علاقتها مع هذا الرفيق الى أن تدرك تأثيرها المدمر على حياتها.

بنت وردان من تأليف وإنتاج وإخراج ميساء المؤمن، وبطولة إيناس الفلال، صدقي صخروساندي ساويرس .