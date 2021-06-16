”الست و بنت وردان” يشاركان في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

يشارك الفيلم السودانى الست للمخرجة سوزان ميرغني والكويتي القصير بنت وردان للمخرجة ميساء المؤمن ، في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.
وقد انطلق مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة للمرة الأولى عام 1991 إيماناً بأهمية الأفلام التسجيلية والقصيرة في نشر الحوار بين الثقافات حيث تُعمق فهمنا لرؤية الآخرين للمجتمع وقيمهم وأفكارهم.
فيلم الست:
فيلم سوداني قصير فاز بـ 6 جوائز دولية هي اختيار الجمهور ولجنة التحكيم لأفضل صانعة أفلام صاعدة من مهرجان الفيلم العربي في تورونتو، والجائزة الكبرى ضمن فعاليات مهرجان تامبيري السينمائي المؤهل لـجوائز الأوسكار، كما فاز بجائزتين من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد والجائزة التي تقدمها قناة كانال بلس سينما الفرنسية ضمن فعاليات مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة بفرنسا حيث شهد عرضه الدولي الأول.
الفيلم يحكي قصة نفيسة الفتاة السودانيّة التي تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى بابكر؛ لكن أهلها رتّبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج. أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططًا خاصة لحياة نفيسة. فهل ستستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها القادم؟
فيلم الست من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج شقيقتها إيمان، ويشارك في بطولته ميهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، وحرم بشير، وحصل على ورشة التطوير وفاز بمنحة الإنتاج من مؤسسة الدوحة للأفلام ومنحة تصميم الإنتاج من جامعة فيرجينيا كومونويلث.
فيلم بنت وردان:
فيلم كويتي قصير حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، كما شارك في مهرجان تامبيري السينمائي الدولي بفنلندا، مهرجان سيني فانتازي السينمائي الدولي حيث نال تنويهاً خاصاً، مهرجان تارانتو لأفلام الرعب في إيطاليا، ومهرجان أجيال السينمائي في قطر.
يحكي الفيلم قصة امرأة تعاني من اكتئاب مزمن تكافح يومياً للحفاظ على مظهرها أمام زملائها في العمل، وذات يوم تُفاجئ بصرصور يحتضر في حمام المكتب، ويتحول الفزع إلى صداقة غير منطقية، وتستمر علاقتها مع هذا الرفيق الى أن تدرك تأثيرها المدمر على حياتها.
بنت وردان من تأليف وإنتاج وإخراج ميساء المؤمن، وبطولة إيناس الفلال، صدقي صخروساندي ساويرس .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”الست و بنت وردان” يشاركان في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.