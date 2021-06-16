وزيرة الثقافة تطلق فعاليات عام التبادل الانسانى المصرى الروسى بالاوبرا

عبد الدايم : عام التبادل الانسانى المصرى الروسى حدثا براقا يؤكد الروابط الوطيدة بين القاهرة وموسكو

٢٣ فعالية متنوعة بين مصر وروسيا في عام التبادل الانساني

تنفيذا لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الروسى فلاديمير بوتين تطلق الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم فعاليات عام التبادل الانسانى بين البلدين الصديقين وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 18 يونيو على مسرح الاوبرا الكبير وبحضور أولجا ياريلوفا ممثلة دولة روسيا الاتحادية ونائبة وزير الثقافـة الروسى ، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا وعدد من الوزراء والسفراء وقيادات وزارة الثقافة .

قالت عبد الدايم ان عام التبادل الانسانى المصرى الروسى حدثا براقا ياتى تاكيدا للروابط الوطيدة التي تجمع بين القاهرة وموسكو وتكثيفا للتعاون بينهما فى مختلف المجالات ، واشارت ان برنامج الفعاليات يشهد العديد من الانشطة التبادلية المتنوعة التى تعكس الحراك الابداعى فى المجتمعين ، مؤكدة اهمية دور القوى الناعمة فى مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات .

تتضمن مراسم حفل الافتتاح كلمات لكل من الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، أولجا ياريلوفا نائبة وزير الثقافـة الروسى ، السفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية ، بعدها تقدم فرقة بريوسكا للرقص الشعبى مجموعة من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الفلكلور الروسى وتجمع بين الاداء الشعبي والرقص الكلاسيكي منها منها برولوجيو ، كولوكولتسي ، بريوسكا ، توبوتوخا ، ريشينكا وغيرها .

جدير بالذكر ان وزارة الثقافة اعدت بالتعاون مع وزارة الخارجية والجانب الروسي أجندة فعاليات تضم 23 فعالية ثقافية وفنية تشارك فيها جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة على مدار عام كامل وتختتم في مايو 2022 بالعاصمة الروسية موسكو ، وقد تم إختيار روسيا ضيف شرف مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة الى جانب الندوات ومعارض الكتاب والفنون التشكيلية والحرف التراثية وتأثيرات الأدب الروسي على الأدب المصري مع تبادل للفرق الفنية بين الجانبين، بجانب إصدار مجموعة من المترجمات من الروسية إلى العربية والعكس. .