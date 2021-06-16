رانيا يوسف وبيومى فؤاد ينتهيان من تصوير مسلسل ”الحرامى 2”

انتهى فريق عمل مسلسل "الحرامى 2" من التصوير أمس الثلاثاء، حيث جمعت المشاهد الأخيرة بين الفنان أحمد داش ورنا رئيس وباقى فريق العمل، ويعد الجزء الثانى هو تكملة للأول مع سرد أحداث جديدة فى إطار درامى مشوق وبه طابع من الكوميديا، ومن المقرر أن يعرض العمل قريبًا، بعد الانتهاء من مراحل مونتاجه ومكساجه.
وتدور أحداث المسلسل فى 10 حلقات، ويتناول قصة لص شاب يجسد دوره الفنان أحمد داش، يحاول سرقة شقة الفنان بيومى فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه أنه تم الإمساك به، وظل متواجدًا فى المنزل متنقلا بين الغرف وبمساعدة الابنة التى تجسد دورها رنا رئيس حيث تقع فى حبه وتتعلق به ويتغير تفكير هذا الحرامى بسببها ويساعدها.
مسلسل "الحرامى 2" يخرجه أحمد الجندى وهو بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، أحمد فتحي وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف أحمد فوزي صالح ومحمد بركات.
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