المؤلف الكويتي محمد النشمي لـ"دوت الخليج":"سرك الخافي" جاهز للعرض وتعاوني مع حياة الفهد هو الأهم في مسيرتي

محمد النشمي الكاتب والمؤلف الكويتي يستعد لعرض مسلسل "سرك الخافي" الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما الخليجية، وذلك بعدما تقرر تأجيل عرضه في شهر رمضان الماضي.

محمد النشمي: مسلسل "سرك الخافي" بات جاهزا للعرض

محمد النشمي أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن الانتهاء بشكل كامل من تصوير مسلسل "سرك الخافي"، الذي كان من المقرر أن يتم عرضه في شهر رمضان الماضي، لكن نظرا للظروف التي فرضتها أزمة كورونا تأجل طرح العمل، وأشار محمد النشمي أن المسلسل بات جاهزا للعرض خلال الفترة القادمة.

فقال المؤلف الكويتي: "فيما يخص عرض مسلسل (سرك الخافي) فهو بات جاهزا للعرض، ومن الممكن أن يعرض قريبا، وإن كان لا يوجد موعد ثابت لأن الأمر يعود للمنتج وعملية التسويق للمحطات وهذا لا دخل لي به نهائياً، لكن أشعر بحماس كبير لردة فعل الجمهور حول المسلسل الذي قمت بكتابته بأسلوب جديد ومختلف عن كل أعمالي السابقة"، ويشارك في بطولة مسلسل "سرك الخافي" كل من الفنان حسين المنصور، واسمهان توفيق، وعبير أحمد، وليلى عبدالله، وعبدالله بوشهري، ومحمد صفر والعمل من إخراج مناف عبدال.

محمد النشمي: مسلسل "حدود الشر" مع حياة الفهد أهم أعمالي

محمد النشمي قدم خلال رحلته مع الكتابة الدرامية العديد من الأعمال المهمة مع كبار نجوم الدراما الكويتية والخليجية، لكنه يعتبر تجربته في مسلسل "حدود الشر" مع سيدة الشاشة الخليجية الفنانة حياة الفهد هو الأبرز والأهم، فقال محمد النشمي: "العمل الأهم في مسيرتي من وجهة نظري هو مسلسل (حدود الشر) لأنه عمل جمع مجموعة كبيرة من أهم نجوم الخليج مثل حياة الفهد، وأحمد الجسمي والعديد من النجوم".

وعن أهم ما ينقص الدراما الخليجية والعربية أكد المؤلف الكويتي أن الميزانية الضخمة دوت الخليج كلمة السر التي لا تزال غائبة عن الأعمال العربية فقال: "الميزانية السخية دوت الخليج التي تنقص الدراما العربية حيث أننا في حاجة لميزانية من أجل تنفيذ الأعمال بحرفية عالية توازي حرفية المسلسلات الأمريكية والإسبانية".

محمد النشمي يشيد بدور المنصات الرقمية في دعم كتاب الدراما

محمد النشمي أشاد بالمنصات الرقمية وأكد أنها انقذت كتاب الدراما العربية بسبب أنها سمحت لهم بتقديم أعمال بعيدا عن المط والتطويل الذي يصل إلى 30 حلقة كاملة، بالإضافة لكونها فتحت المجال لطرح أفكار جديدة فقال: "المنصات الرقمية اعتقد اراحت المؤلفين من فكرة الـ30 حلقة، فهناك أفكار كثيرة وجيدة لكننا لا نكتبها لأنها لا تحتمل أن يتم مطها إلى ٣٠ حلقة، كما أن المنصات أضافت فرص لطرح مواضيع جديدة بلا قيود لا من عدد الحلقات ولا الرقابة"، كما فسر سبب ابتعاده عن الكتابة للسينما فقال: "السينما الكويتية جميع تجاربها متواضعة جدا، لكنني اتمنى أن اجد منتج مستعد لتقديم فيلم مختلف عن كل ما سبق طرحه".