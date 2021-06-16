شاهدوا 12 صورة لبنات النجمات السوريات اللواتي أصبحن بعمر المراهقة والشباب

العديد من بنات النجمات السوريات لفتن الأنظار مؤخراً بعدما كبرن وأصبحن بعمر المراهقة والشباب حيث بدأت العديد من النجمات بنشر صور بناتهن على السوشيال ميديا عقب فترة اختفاء، فجل ما كان يتذكره الجمهور صور سابقة لبنات النجمات من طفولتهن، إلا انهم كبرن بسرعة وبتن يظهرن على الأضواء، فتابعوا معنا أبرز احدث صور بنات النجمات السوريات اللواتي لفتن الأنظار في الفترة الأخيرة بعدما كبرن.

ابنة وفاء موصللي

الفنانة السورية وفاء موصللي الشهيرة بشخصية فريال، حرصت في الفترة الأخيرة على نشر صورها مع ابنتها نايا الأندلس التي باتت شابة وتتمتع بجمال رائع تشبه فيه والدتها.

نايا تتابع دراستها الأكاديمية في اختصاص الهندسة العمرانية، وتبلغ من العمر 25 عاما، وسبق وأن أعلنت ارتباطها، وأكدت بأنها لا تنوي دخول مجال التمثيل مطلقاً.

ابنة أمل عرفة

الفنانة السورية أمل عرفة كشفت قبل يومين عن احدث صورة لإبنتها الكبرى "سلمى" من زوجها السابق الممثل عبد المنعم عمايري، حيث احتفلت أمل بعيد ميلاد ابنتها التي اتمت عامها الـ 16 .

وظهرت الإبنة بمرحلة المراهقة بعدما كبرت وأصبحت بملامح ناضجة، وأرفقت أمل عرفة الصورة بمعايدة مميزة لإبنتها وكتبت قائلة :"من 16 سنة أصبحتُ أماً، سلمى العمر كلو ياروحي والله يحفظ أولاد الجميع، عيد سعيد".

ابنة ديمة الجندي

النجمة السورية ديمة الجندي حرصت من جهتها على نشر صور ابنتها "تيا" من فترة لأخرى وبدت ابنتها شابة وأطول من والدتها، كما ظهرت ملامحها مطابقة معها.

تيا دوت الخليج الابنة الوحيدة لديمة الجندي من المخرج فراس دهني الذي انفصلت عنه قبل سنوات.

ابنة صفاء سلطان

الفنانة السورية صفاء سلطان بدورها احتفلت قبل أسابيع قليلة بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة "ايميلي" التي اتمت عامها الـ 21، ونشرت مجموعة صور وفيديوات برفقتها حيث بدت الإبنة فائقة الجمال وتشبه والدتها كثيراً.

صفاء سلطان لديها فقط ابنة وحيدة من زواجها الأول والسابق، وسبق وأن تزوجت أكثر من مرة وانتهت زيجاتها بالإنفصال.

وكانت "ايميلي" محجبة في فترة مراهقتها ثم خلعت الحجاب وبدأت تتجه نحو الغناء حيث اطلت بأكثر من مقطع فيديو وهي تؤدي الأغنيات بصوتها في الحفلات والمناسبات الخاصة.

ابنة قمر خلف

الفنانة قمر خلف نشرت سابقا صوراً لابنتها "جودي" التي باتت شابة وبملامح تشبهها كثيرا.

و"جودي" دوت الخليج ابنة قمر من زوجها السابق الفنان مهند قطيش، والذي انفصلت عنه في العام 2008 وتزوجت زميلها ومواطنها مهيار خضور في العام 2011 وأنجبت منه ابنتهما آيات.