فيديو مبهر جديد من مسرحية شريهان المنتظرة "كوكو شانيل"..تغني وترقص ببراعة

شريهان الفنانة الاستعراضية المصرية باتت حديث الجمهور خلال الأيام القليلة الماضية بعدما تم عرض البرومو الأول لمسرحيتها المنتظرة "كوكو شانيل" التي من المقرر عرضها عبر منصة شاهد VIP قريبًا.

طرح البرومو الرسمي الثاني لمسرحية شريهان

منصة شاهد كشفت قبل ساعات كذلك عن البرومو الدعائي الثاني للمسرحية التي تعود شريهان من خلالها إلى الجمهور بعد غياب سنوات طويلة، ونال البرومو تفاعل كبير من الجمهور الذي رحب بعودة شريهان للتمثيل مجددًا وتحمسوا لمشاهدة المسرحية فور طرحها على المنصة العربية الشهيرة.

قصة صعود وتحدي في برومو "كوكو شانيل"

وظهرت شريهان في البرومو الثاني لمسرحية "كوكو شانيل" وهي تغني أغنية عن الأمل، وتسرد في لقطات خاطفة قصة صعود طفلة فقيرة كانت تنظف الأرضيات لتصبح فيما بعد واحدة من أهم النساء اللاتي وضعن بصمتهن المميزة في عالم الأزياء، وذلك في إطار استعراضي وأداء مبهر من النجمة المصرية الشهيرة.

ولم تكشف منصة شاهد حتى الآن عن الموعد النهائي لعرض مسرحية شريهان "كوكو شانيل"، إلا أن الجمهور اعتبر الكشف عن بروموهات العمل بمثابة إعلان عن مدى قرب عرض المسرحية المنتظرة.

تفاصيل عودة شريهان للفن مجددًا

وكانت شريهان قد أعلنت عودتها للفن والأضواء منذ سنوات في حفل كبير، إلا انها تراجعت لتعلن تقديم مشروع مسرحي جديد مع شركة "العدل" يقضي بإنتاج ما يقارب من 13 عرضا مسرحيا مع عدد من الكتاب والمخرجين، لكن المشروع لم ينفذ أيضاً وأعلنت الشركة المنتجة منذ عامين عن الاستقرار على 6 مسرحيات فقط، قبل أن يتردد أنها صورت 4 مسرحيات فقط، حول شخصيات نسائية مؤثرة تاريخياً، وعلى رأسها عرض مسرحي عن "كوكو شانيل" أيقونة الموضة.

وانتظر الجمهور كثيراً عودة شريهان إلى المسرح وإلى الأعمال الاستعراضية والتمثيلية، بعد تأجيل العرض المسرحي لسنوات منذ إعلان عودتها بعد غياب ما يقارب 17 عاما عن الأضواء، وعادت شريهان مؤخراً في موسم رمضان الماضي من خلال حملة إعلانية قدمت بها لوحات استعراضية ولاقت صدى كبيرا لدى جمهورها، وهو ما مهد لعودتها مجدداً من خلال عرض مسرحيتها على تطبيق شاهد VIP.