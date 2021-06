تدهور حالة شقيقة النجمين محمد وبدر الشعيبي بعد أسابيع من عملية زرع النخاع

بدر الشعيبي الفنان السعودي الشهير، يعيش حالة قلق هذه الأيام بسبب الحالة الصحية لشقيقته الصغرى سميرة، والتي تتواجد في غرفة العناية المركزة منذ أيام، حيث يحرص الفنان السعودي على الدعاء لها باستمرار والكشف عن تطورات حالتها الصحية.

تدهور حالة شقيقة بدر ومحمد الشعيبي بعد جراحة زرع النخاع

وبالرغم من أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل ما تتعرض له شقيقة بدر الشعيبي، بعد أسابيع من إجراء عملية زرع نخاع، إلا أنها باتت في حالة صحية سيئة، بحسب ما أعلن شقيقها الثاني الفنان محمد الشعيبي عبر حسابه على انستجرام، حيث كتب: "حالة أختي حرجة محتاجة الدعاء.. يارب".

ونالت تدوينة محمد الشعيبي تفاعل قطاع كبير من متابعيه وأصدقائه الذين دعوا لها بالشفاء العاجل، ومن بينهم وفاء مكي ومحمد القفاص ومحمد المسلم وغيرهم.

بدر الشعيبي يدعو لشقيقته الصغرى

وحرص كل من محمد وبدر الشعيبي على الاستمرار بالدعاء لشقيقتهما الصغرى التي ترقد بحالة حرجة في المستشفى، ونشر الثنائي صورتها بالمستشفى، حيث علق عليها بدر الشعيبي وقال: "ربي يشفيج يا حبيبتي ودنيتي وبنتي انتي.. ربي يفرحنا فيج بقومتج بالسلامة.. لا تنسون اختي الصغيرة بالدعاء".

كما أعاد كل منهما نشر الأدعية والأمنيات بالشفاء العاجل لشقيقتهما، عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، ووجها الشكر لكل من قام بالسؤال والاطمئنان على حالتها.

تفاصيل أزمة مرض شقيقة بدر ومحمد الشعيبي

الجدير بالذكر أن محمد الشعيبي كان قد أعلن في شهر مايو الماضي، عن أن شقيقته الصغرى أصيبت بمرض السرطان وخضعت لجلسات العلاج الكيميائي، قائلًا: "دعواتكم حق اختي الصغيره اليوم اول جلسة علاج كيماوي ..الله يسهل عليها ويشفيها يارب".

وبعدها بأيام أكد أنها سوف تجري عملية زرع نخاع، كما كشف عن أن شقيقه علي سوف يقوم بالتبرع لها بالنخاع، ونشر محمد عبر تويتر مقطع فيديو خلال تجهيز شقيقه للعملية، وعلق قائلًا: "دعواتكم بكرا ان شاء الله عملية اخوي البطل علاوي التبرع حق أختي العملية الأساسية لزراعة النخاع.. الله يسهل عليهم يارب".

في سياق آخر، كان المطرب والممثل بدر الشعيبي قد احتفل منذ أسابيع بإطلاق ديو "IS IT ON" مع النجمة الكورية إليكسا عبر حسابه على "انستجرام" حيث نشر فيديو قصير من إعلان الأغنية الذي تم عرضه في ميدان تايمز سكوير الذي يعد من أشهر علامات مدينة نيويورك، وعلق على المقطع الذي نشره فكتب: "احنا بالتايم سكوير في نيويورك بالولايات المتحدة هذا صح مو جرافيكس من كثرة التايم سكوير"