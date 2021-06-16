فيديو تطورات إيجابية في حالة دلال عبد العزيز ووائل الإبراشي على وشك العودة للجمهور

دلال عبد العزيز الفنانة المصرية مازالت تطورات حالتها الصحية محل اهتمام قطاع كبير من الجمهور الذي يواصل الدعاء لها بالشفاء العاجل باستمرار، تزامنًا مع صمت الأسرة مؤخرًا عن الكشف عن تفاصيل وضعها الصحي.

تطورات مبشرة في حالة دلال عبد العزيز

الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمصر، حرص على طمأنة الجمهور على حالة الفنانة المصرية القديرة خلال ظهوره في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي يعرض عبر شاشة cbc وتقدمه الإعلامية سهير جودة والإعلامية مفيدة شيحة والفنانة منى عبد الغني.

حسام حسني أكد أن الفنانة المصرية بالرغم من احتياجها لجلسات الأكسجين المستمرة، إلا أنها حالتها باتت تقترب من الشفاء، وهو ما اعتبره بمثابة تطورات مبشرة في حالة دلال عبد العزيز التي قضت أكثر من شهر ونصف في المستشفى.

أنباء جديدة عن حالة وائل الإبراشي الصحية

كذلك طمأن رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بمصر، الجمهور على حالة الإعلامي المصري وائل الإبراشي، بعد معاناته الطويلة مع فيروس كورونا وتبعاته منذ عدة أشهر، وأكد أنه تماثل للشفاء ومن المقرر أن يعود للمشاهدين قريبًا من خلال تقديم برنامجه.

في السياق نفسه كانت الفنانة إيمي سمير غانم قد نشرت مؤخرًا صورة لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابها على انستجرام، وواصلت الدعاء لها بالشفاء، وعلقت قائلة: "يارب اشفي أمي وعافيها".

تفاصيل معاناة دلال عبد العزيز مع فيروس كورونا

وكان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، قد رفض التعليق على حالة دلال الصحية أثناء مداخلة هاتفية له مع برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي، وقال إنه لن يعلق على حالتها بناء على طلب أسرتها، والتي طلبت أن تكون دوت الخليج المصدر الوحيد لأخبار دلال عبد العزيز.

ومن المعروف أن أحدث التقارير الطبية حول حالة دلال عبد العزيز الصحية أشارت إلى أنها تعاني من تليف في الرئة، وأن حالتها الصحية تشهد تحسنا خلال هذه الفترة لكنه ليس بالشكل المطلوب حيث تتحرك في الغرفة باستعمال كرسي متحرك، وتتلقى جرعات أكسجين، ويعمل الأطباء على متابعة الحالة الصحية للفنانة القديرة وتخفيف الآثار الناجمة بعد شفائها من فيروس كورونا.

