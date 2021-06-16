حلا الترك تتعرض للإنتقادات بعد معايدتها لأختها "غزل" وتجاهلها لمعايدات والدتها وأشقائها

حلا الترك حرصت على الإحتفال بعيد ميلاد أختها "غزل محمد الترك" التي أتمت عامها الرابع، فنشرت حلا صورة غزل مرفقة بمعايدة مميزة لها بهذا الحدث، بينما تلقت تزامناً هجوماً واسعا من رواد السوشيال ميديا بسبب تجاهلها السابق لمعايدات اشقائها من والدها محمد الترك ووالدتها منى السابر، الى جانب تجاهل الرد على المعايدات السابقة لوالدتها لها احتفاء بعيد ميلادها.

حلا الترك تتعرض للإنتقادات بعد معايدتها لأختها "غزل"

الفنانة البحرينية حلا الترك احتفلت بعيد ميلاد "غزل" ابنة الفنانة المغربية دنيا بطمة، وهي الأخت غير الشقيقة لحلا الترك من والدها محمد الترك، فنشرت حلا صورة أختها مرتدية فستانا أزرق اللون وقدمت لها معايدة مميزة كتبت فيها على ستوري انستغرام :"كل عام وانت بخير أختي غزولتي الجميلة" وأرفقت ذلك بقلوب حمراء تعبيرا عن محبتها لها.

معايدة حلا الترك لاقت ترحيبا من جمهورها إلا أن العديد من رواد السوشيال ميديا وجهوا لها الإنتقادات بكونها اهتمت فقط بمعايدة غزل بينما كانت تتجاهل في الفترات الماضية تقديم أي معايدات لأشقائها "محمد وعبدالله" بمناسبات مماثلة، كذلك كانت تتجاهل تقديم أي معايدات لوالدتها منى السابر او حتى الرد عليها خاصة وأن الأخيرة وجهت معايدة لإبنتها حلا بمناسبة يوم مولدها من دون أن تلقى أي رد منها.

حلا الترك في بث مباشر وتتجاهل أزمتها مع والدتها

وقبل أيام قليلة، أطلت الفنانة البحرينية حلا الترك على جمهورها لأول مرة من خلال بث مباشر عبر صفحتها على انستغرام للترويج لأغنيتها الجديدة "ليالي الصيف"، وكان من المفترض أن يشاركها الفنان جاد شويري في اللقاء الا انه لم يتمكن من الاجتماع معها لظروف طارئة.

حلا اكتفت خلال البث بالحديث عن تحضيراتها وأحدث أعمالها الفنية في المستقبل، واشتياقها للمسرح والنشاط الفني، فيما تجاهلت تماما كل التعليقات التي ارتبطت بأزمتها مع والدتها ولم تعلق على أي من تلك الأسئلة.

ويأتي ظهور حلا الترك بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها قضية والدتها منى السابر، حيث انتهت المهلة الزمنية المخصصة لإيفاء المبالغ المترتبة عليها.

وقالت والدتها منى السابر قبل أيام في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، إنه "وفقا للدعوى التي رفعتها عليها ابنتها حلا الترك لرد المبلغ الذي تحصلت عليه منها للإنفاق على نفسها وشقيقها، انتهت المهلة ولم يتم استكمال المبلغ المطلوب".

ولفتت منى السابر بأنها "لا تعلم مصيرها حاليا من جانب المحكمة، وأنها تنتظر ما سيحدث معها، كون القضية على ما دوت الخليج عليه دون وجود المبلغ محل الإشكال".

أحدث اعمال حلا الترك الغنائية

النجمة البحرينية الشابة حلا الترك اطلت مؤخرا في ديو على طريقة الفيديو كليب مع الفنان اللبناني جاد شويري بعنوان "ليالي الصيف" وتعتبر تلك الأغنية الأولى لحلا الترك باللهجة المصرية، وظهر الثنائي في الفيديو وهما يرقصان ويغنيان أمام شاطئ البحر، والأغنية من كلمات وإخراج جاد شويري، وألحان روبيرتو فيراري بالتعاون مع جاد أيضًا وتوزيع سليمان دميان.