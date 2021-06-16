فيديو ريهام سعيد تبكي وتعلن إصابتها بمرض السكر بسبب تعرضها للمضايقات:"أنا اتهزمت"

ريهام سعيد الإعلامية المصرية خرجت في مقطع فيديو مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، وأعلنت عن إصابتها بمرض السكر، بعد أيام قليلة من إعلانها توقف برنامجها "صبايا الخير" الذي كان يعرض على شاشة النهار المصرية.

ريهام سعيد تعلن إصابتها بمرض السكر

ريهام سعيد عبرت في الفيديو عن صدمتها الشديدة بعد إصابتها بمرض السكر، وأكدت أنها بالرغم من تنظيمها لأكلها إلا أنها أصيبت بالمرض، وذلك بسبب حالة الحزن والأزمات التي تعرضت لها مؤخرًا والانتقادات التي تلقتها بعد عرض عدد من حلقات برنامجها.

ريهام سعيد عبرت عن مدى حزنها كذلك بسبب كونها أصبحت مريضة بالسكر، واعتبرت أن المرض من أسوأ الأمراض التي من الممكن أن يصاب بها، حيث سيمنعها مرضها من طريقة أكل معينة، إضافة إلى تأثيره على أجهزة الجسم المختلفة.

ريهام سعيد مصدومة بعد مرضها

وتأثرت ريهام سعيد وبكت عند حديثها عن مرضها وأكدت أن إصابتها بمرض السكر بسبب كل من تسبب في مضايقتها في يوم من الأيام، وأضافت: "طول عمري بساعد الناس وأحاول اعالجهم، أول مرة انا اللي أبقى مكلفة إني اتعالج، والدكتور وصفلي علاج قبل كل وجبة.. حاجة تزعل برضه.. أنا كدا بالنسبالي أتهزمت.. والناس اللي حبت تزعلني نجحت انها تجيبلي سكر يبقى هم انتصروا".

ريهام سعيد تدافع عن برنامجها

ودافعت الإعلامية عن الحلقات التي عرضها في برنامجها وتسببت في إثارة الجدل مؤخرًا، وهاجمت كل من انتقدوا الحلقة، لافتة إلى أن الجمهور هو من تسبب في أن تحقق الحلقة نسبة مشاهدات عالية، وأضافت أن هناك نوعين من البشر بعضهم ناجح وذكي، لافتة إلى أنها فشلت في الجمع بين الصفتين، إلا أنها سوف تحاول أن تكون خلال الفترة المقبلة ناجحة وذكية وتمتنع عن الدخول في المهاترات والرد على الأشياء المقلقة.

الجدير بالذكر أن ريهام سعيد كانت قد نفت مؤخرًا بأن تكون حلقة "ام نور" دوت الخليج السبب في توقف البرنامج، وأكدت في فيديو سابق: "لم يحدث أي خلاف مادي أو مهني بسبب حلقة أم نور".

ريهام سعيد أشارت الى أنه بعد توقف برنامجها ستأخذ استراحة تحتاجها في الصيف لإمضاء وقت مع أبنائها من دون أن تحدد موعد عودتها ونشاطها الإعلامي حيث قالت :"أنا محتاجة أستريح شوية وأشوف أولادي وأصيف، ومش عارف هرجع لكم امتى تاني بس الفترة تعدي شوية".