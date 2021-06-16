محمد رمضان يطرح كليب أغنيته الجديدة "ثابت" ويعود للتعاون مع محمد سامي.. بالفيديو

محمد رمضان عاد لمواصلة طرح أعماله الغنائية بعد مسلسله الأخير "موسى" في رمضان الماضي، وطرح اليوم فيديو كليب أغنيته الجديدة "ثابت" على قناته بيوتيوب والتي يتعاون بها مع المخرج محمد سامي.

محمد رمضان يطرح فيديو كليب أغنية "ثابت"

وبعد فترة من الترويج لأغنيته الجديدة "ثابت"، فاجأ الفنان محمد رمضان الجمهور اليوم بطرح فيديو كليب الأغنية على قناته بيوتيوب، وكشف في فيديو له عن طرحه الكليب اليوم بدلاً من يوم الجمعة استجابة لرغبة الجمهور، وواصل محمد رمضان في الكليب تقديم كلماته المثيرة للجدل وكذلك محتوى استعراضي، وحقق الكليب مشاهدات مرتفعة وصلت إلى نصف مليون مشاهدة في الساعات الأولى من طرحه.

محمد رمضان يعود للتعاون مع محمد سامي

ومن مفاجآت كليب أغنية "ثابت" للفنان محمد رمضان، عودته للتعاون مع المخرج محمد سامي، والذي يعود للعمل مع محمد رمضان بعد أزمة وقف التعامل معه بعد مسلسله الأخير "نسل الأغراب" في رمضان، وقدم محمد سامي من قبل عدة كليبات مع محمد رمضان وآخرها كليب "رايحين نسهر" و "كورونا فيروس"، بالإضافة إلى عدة أعمال درامية مثل "البرنس" و"الأسطورة" وعدة أفلام أيضاً.

مودل كليب محمد رمضان تثير الجدل

واثار محمد رمضان الجدل في كليب أغنية "ثابت" بسبب استعانته بمودل اعتبرها البعض شبيهة للفنانة ياسمين صبري، وخطفت المودل الأنظار في الكليب بظهورها مع محمد رمضان، والذي نشر عدة صور له معها على انستقرام للترويج للكليب الجديد، ويأتي تعاون رمضان مع محمد سامي بعد أزمة الأخير التي تم الكشف عنها من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي اوقفت التعاون معه بعد عمله في مسلسل "نسل الأغراب" في موسم رمضان الماضي والانتقادات التي طالته والمسلسل.

وتردد مؤخراً عن نية محمد رمضان العمل مع محمد سامي في موسم رمضان 2022، ولكن لم يحسم حقيقة هذا التعاون بعد قرار إيقاف التعاون مع محمد سامي، واكتفى رمضان بالعمل مع محمد سامي في الكليب، والذي اعتبره البعض لافتة من رمضان لدعم صديقه في أزمته مؤخراً، وكانت آخر أعمال محمد رمضان في موسم رمضان الماضي في مسلسل "موسى" والذي شارك به عدد من النجوم مثل رياض الخولي وسمية الخشاب وسيد رجب وصبري فواز وهبة مجدي وغيرهم.