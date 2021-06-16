الموت يفجع إيمان العاصي في والدها والنجوم يواسونها

إيمان العاصي، الممثلة المصرية، أعلنت اليوم وفاة والدها، ونعته بتدوينة مؤثرة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، وقدم عدد من زملائها النجوم رسائل المواساة والتعازي لها على وفاة والدها.

وفاة والد الفنانة إيمان العاصي

وأعلنت المذيعة جيسي العاصي، شقيقة إيمان العاصي، وفاة والدها اليوم، وقالت في تدوينة لها على حسابها بفيسبوك:"بابا مات"، قبل أن تنشر إيمان العاصي نعي مؤثر لوالدها على صفحتها الرسمية بفيسبوك وقالت:" انتقل إلي رحمة الله تعالي والد الفنانة إيمان العاصي..."، ونشرت صفحة إيمان العاصي عدة أدعية لوالدها الراحل، ولكنها لم تعلق بنفسها على حساباتها الخاصة بعد، ومن المقرر أن تشيع جنازته اليوم.

النجوم يواسون إيمان العاصي بعد وفاة والدها

ونعى عدد من الفنانين والد إيمان العاصي وقدموا لها التعازي، ومنهم المنتجة سارة الطباخ التي قالت:" توفي الي رحمة الله والد ايمان العاصي.. انا لله و انا اليه راجعون"، وكذلك الممثلة أسماء جلال التي قالت:" إنا لله وإنا إليه راجعون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. انتقل إلي رحمة الله تعالى والد ايمان العاصي.. اللهم اغفرله وارحمه واجعله من اهل الجنة وصبر اهله".

وقالت الفنانة رشا بن معاوية:" انتقل الى جوار ربه المغفور له والد آية، ايمان، فاطمة، جيسي العاصي.. ربنا يصبركم.. إنا لله وإنا إليه راجعون"، وكتبت الفنانة إيمي سالم رسالة نعي لوالد إيمان العاصي على حسابها بفيسبوك وقالت:" انتقل الى جوار ربه والد الفنانة ايمان العاصي.. اللهم ارحمه واغفر له وصبر اهله.. انا لله وانا اليه راجعون"، ووجه عدد من الفنانين والجمهور رسائل المواساة والتعازي لإيمان العاصي بعد وفاة والدها اليوم.

إيمان العاصي في حالة حداد

ومن المتوقع أن تتوقف إيمان العاصي في الفترة الحالية عن تصوير أحدث أعمالها في فيلم "في عز الضهر"، والتي بدأت تصويره مؤخراً بسبب حالة الحداد على والدها، وكانت إيمان العاصي قد شاركت في عدة أعمال مؤخراً وأبرزها مسلسل "الدايرة" و"بخط الإيد" و"مملكة إبليس"، وتنتظر عرض عدة أعمال جديدة لها أبرزها فيلم "فارس".