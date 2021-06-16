"ملابس جريئة وتصريحات مثيرة للجدل".. هكذا نجحت رانيا يوسف في تصدر الترند باستمرار

رانيا يوسف الفنانة المصرية تعتبر من أكثر الفنانات جرأة وقوة، حيث باتت النجمة الشهيرة محل اهتمام شديد خلال السنوات الماضية بسبب تصرفاتها المثيرة للجدل وتصريحاتها غير المألوفة في العديد من القضايا المهمة، والتي تتصدر بسببها الترند باستمرار.

وبالرغم من أن رانيا يوسف تعتبر من ضمن الفنانات اللاتي يتمتعن بموهبة كبرى في التمثيل وقدمت أعمالًا كثيرة نالت إعجاب الجمهور، إلا أنها لن تتصدر الترند بسبب أعمالها الناجحة، ولكن بسبب تصرفاتها وجرأتها.

ملابس جريئة

رانيا يوسف اشتهرت مؤخرًا بطبيعة ملابسها الجريئة، مع كل ظهور لها في فعالية فنية، حيث ينتظر الجمهور دائمًا الشكل الذي ستطل به رانيا مع كل مهرجان، وبالفعل تحرص رانيا على خطف أنظار المتابعين بفستان مميز ومختلف وجريء، مثلما فعلت في مهرجان القاهرة السينمائي قبل 3 أعوام، وأصبحت الشغل الشاغل للجمهور بعدما ارتدت فستان أسود واعتبره البعض جريئا أكثر من اللازم.

كما فعلت نفس الأمر في عدد من المهرجانات اللاحقة لمهرجان القاهرة ومع كل ظهور لها تتصدر الترند كالعادة، كما أنها تنال قدرًا من السخرية أحيانا إلا أنها تقبل السخرية بمزيد من المرح.

تصريحات مثيرة للجدل

رانيا يوسف كذلك مع كل ظهور إعلامي لها تصبح حديث الجمهور بسبب تصريحاتها العفوية المثيرة للجدل، والتي كان من أشهرها مؤخرًا عن فيروس كورونا، حيث قالت على هامش حضورها أحد المهرجانات: "أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أي ظرف، البني آدم اتخلق في الغابة كان بيحارب الديناصورات، احنا مش هنحارب الكورونا؟، هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".

ولاقى هذا التصريح سخرية كبيرة من الجمهور، وتفاعلت رانيا مع هذه الضجة وأكدت أن تصريحها جاء بشكل عفوي وكانت تقصد من خلاله مواجهة الصعاب.

صورة لافتة للأنظار

يبدو أن رانيا يوسف من النجمات اللاتي نجحن في إدارة حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جيد جدًا، فمع كل صورة تشاركها تتصدر بها الترند سريعًا، بسبب نجاحها في اختيار الصورة الخاطفة للأنظار، فمثلا قررت مؤخرًا نشر صورها مع رئيس نادي برشلونة الإسباني، وأثارت ضجة بصورها معه وحديثها عنه، كذلك ظهرت في صورة مؤخرًا وهي تضع ضمادة على أنفها وأعلنت أنها تعرضت لاصطدام بالأنف، إضافة إلى نشرها صورة منذ فترة ظهرت فيها وهي جالسة على عرش مسلسل "Game of Thrones" لتثير التساؤلات حول الصورة قبل أن توضح أنها صورة معدلة بالفوتوشوب، وأن مشاركتها بالعمل وقتها مجرد "كذبة أبريل".