صور نجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي وابنة رجاء الجداوي تتسلم تكريم والدتها

افتتحت اليوم فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة في مصر، وحضر حفل الافتتاح عدد من نجوم الفن والسينمائيين، وشهد الحفل تكريم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي.

نجوم الفن في افتتاح مهرجان الإسماعيلية

وشهد حفل افتتاح الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة مساء اليوم، تواجد عدد من نجوم الفن، ونشرت المذيعة إنجي علي عدة صور وفيديوهات من فعاليات حفل الافتتاح، وكان من أبرز الحضور السيناريست تامر حبيب والفنان صبري فواز والمخرج خالد جلال بالإضافة إلى وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، وكذلك عدد من النقاد والسينمائيين والمخرجين.

تكريم الراحلة رجاء الجداوي في افتتاح مهرجان الإسماعيلية

وافتتح مهرجان الإسماعيلية السينمائي فعاليته اليوم بتكريم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وحضرت ابنتها أميرة مختار حفل الافتتاح لتسلم تكريم والدتها، خاصة أن الفنانة الراحلة تعد من أبرز أبناء مدينة الإسماعيلية، وعبرت أميرة مختار عن سعادتها لتكريم والدتها في مسقط رأسها وفي المهرجان ووجهت الشكر للقائمين للمهرجان وقالت إن روح والدتها سعيدة بهذا التكريم الخاص في الدورة 22 من المهرجان.

تفاصيل الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي

و يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقام بتنظيم من المركز القومي للسينما سنويآ بمحافظة الإسماعيلية في مصر، وتأجلت الدورة 22 هذا العام بسبب أزمة فيروس كورونا، قبل أن يقام هذا الشهر مع مراعاة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

وعرض في افتتاح الدورة 22 من المهرجان الفيلم السويسري "فرح" من إخراج جوليا بانتر، وشهد حفل الافتتاح تقديم عدة استعراضات غنائية وأوبريت غنائي بعنوان "أرض الحرية" للمطرب عماد كمال، وذلك قبل عرض حفل الافتتاح وتكريم عدد من السينمائيين في الحفل.