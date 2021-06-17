مصطفى قمر يحتفل بزفاف ابنه بحضور نجوم التسعينيات وهاني سلامة يشاركه الغناء.. فيديو وصور

مصطفى قمر احتفل اليوم بزفاف ابنه إياد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن خاصة نجوم الغناء في التسعينيات، وتداول الجمهور مقاطع فيديو وصور من حفل زفاف ابن مصطفى قمر على مواقع التواصل.

نجوم الفن في حفل زفاف ابن مصطفى قمر

واحتفل اليوم الفنان مصطفى قمر بزفاف ابنه إياد، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن ومن أصدقاء مصطفى قمر وعلى رأسهم إدوارد ومحمد حماقي وحمادة هلال ولقاء سويدان وهاني سلامة ومحمد لطفي ومحمد رجب وجنات وغيرهم، بالإضافة إلى حضور نجوم التسعينات في الحفل وأبرزهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق وهشام عباس وغيرهم، وتداول الجمهور عدة صور وفيديوهات من حفل الزفاف.

هاني سلامة يسترجع ذكريات "أصحاب ولا بيزنس" مع مصطفى قمر

ومن أبرز لقطات حفل زفاف ابن مصطفى قمر اليوم، مشاركة الفنان هاني سلامة بالغناء في الحفل مع مصطفى قمر، وقدم أغنية "أصحاب ولا بيزنس" والتي قدمها مصطفى قمر في الفيلم الذي يحمل نفس الإسم منذ سنوات مع هاني سلامة، ولاقى الفيديو تفاعل كبير على مواقع التواصل بسبب ذكريات الجمهور مع الأغنية والفيلم، بالإضافة إلى لقاء الثنائي من جديد بعد سنوات طويلة في حفل الزفاف.

محمد حماقي يشعل حفل زفاف ابن مصطفى قمر

وأحيا عدد من نجوم الغناء حفل زفاف ابن مصطفى قمر وعلى رأسهم الفنان محمد حماقي والذي أشعل حفل الزفاف بعدة أغاني له، بالإضافة إلى الفنان حمادة هلال والذي شارك في فقرات من الحفل والمطرب محمد نور، وكذلك قدم حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق عدة أغاني في الحفل، وغنى أيضاً مصطفى قمر عدة أغاني شهيرة له في حفل زفاف ابنه إياد.

وكان الفنان مصطفى قمر قد طرح مؤخراً أغنية بعنوان "زحمة الأيام" مع حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق، والتي كرموا بها الشاعر الراحل سامح العجمي والملحن أشرف سالم، ولاقت الأغنية ردود فعل واسعة بسبب محتواها المؤثر واللافتة الطيبة من نجوم التسعينيات في تكريم زملائهما الراحلين.