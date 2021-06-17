حورية فرغلي تتعاقد على أول مسلسلاتها بعد رحلة علاجها الطويلة.. بالصور

حورية فرغلي عادت لممارسة نشاطها الفني بعد رحلتها العلاجية الطويلة مؤخراً، ونشرت اليوم صوراً لها أثناء تعاقدها على أولى أعمالها وكشفت التفاصيل الأولى لمسلسلها الجديد.

حورية فرغلي تكشف عن أول أعمالها بعد جراحة أنفها

ونشرت الفنانة حورية فرغلي اليوم صوراً لها على انستقرام أثناء تعاقدها على مسلسل جديد بعنوان "أيام وبنعيشها"، وكشفت عن عودتها لممارسة نشاطها الفني بعد توقف لسنوات بسبب أزمتها الصحية، وكشفت أيضاً عن تعاقدها مع المنتج صادق الصباح لتقديم المسلسل، وعلقت حورية فرغلي على الصور قائلة:" توقيع عقد مسلسل أيام وبنعيشها.. انتظرونى قريبا".

حورية فرغلي تعود لنشاطها الفني بعد رحلتها العلاجية

ولا يعتبر مسلسل "أيام وبنعيشها" هو الظهور الفني الأول لحورية فرغلي بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وأعلنت عن عدة أنشطة لها في الفترة المقبلة، ومنها مشاركتها في لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر، وعلقت على مشاركتها في اللجنة بعد سنوات من حصولها على لقب ملكة جمال مصر وقالت:" اتشرف بانضمامي كعضو لجنة تحكيم Miss Egypt 2021 انتظرونا أول الشهر المقبل"، وكذلك عادت حورية فرغلي لتصوير عدة أعمال مؤجلة لها بسبب رحلتها العلاجية.

حورية فرغلي تعوض فترة غيابها بدفعة أعمال جديدة

وكانت حورية فرغلي قد أعلنت مؤخراً عودتها للمشاركة في أعمالها الفنية التي توقفت لما يقارب العامين بسبب أزمة مرضها، وخضوعها لأكثر من عملية جراحية في الأنف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهور الماضية، واستأنفت تصوير فيلم "براءة ريا وسكينة" مع الفنانة وفاء عامر، والتي نشرت عدة صور لها مع حورية فرغلي بعد العودة إلى التصوير، وبدأ تصوير الفيلم في عام 2019 لكن توقف بسبب الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة حورية فرغلي، وأوضحت وفاء عامر أن العمل سوف يتم استكماله في شهر يونيو الجاري.

وكانت آخر أعمال حورية فرغلي في فيلم "استدعاء ولي عمرو" في عام 2019، واختفت بعده عن الأضواء بسبب أزمتها الصحية ومعاناتها مع تشوه أنفها، وخاضت مؤخراً رحلة علاجية طويلة في أمريكا أجرت بها عدة عمليات جراحية دقيقة، قبل أن تعود مؤخراً في حالة نشاط فني وكذلك ظهور مكثف على مواقع التواصل والإعلام، ومن المتوقع ان تعود في شهر أغسطس المقبل إلى أمريكا لمتابعة حالتها الصحية وإجراء عملية جراحية أخرى.