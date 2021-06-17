حورية فرغلي تعود للتمثيل بعد خروجها من أزمتها الصحية

أعلنت الفنانة المصرية حورية فرغلي، عن عودتها للتمثيل بعد عامين من التوقف بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، التي أجرت على إثرها 4 عمليات جراحية في أنفها بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت حورية عبر صفحتها الرسمية على ”إنستغرام“، صورتين لها أثناء توقيعها عقود مسلسل ”أيام وبنعيشها“، معلقة بالقول: ”انتظروني قريبا“.

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة حورية فرغلي بتوقيع عقود مسلسلها الذي ستعود به إلى الدراما بعد نجاح العمليات التي أجرتها بأنفها، وكان على رأسهم الفنانة السورية شكران مرتجي، التي علقت على الصور قائلة: ”مبارك“.

كما حرصت الفنانة شمس الكويتية، على مساندتها في خطوتها الفنية المقبلة، إذ علقت على الصور قائلة: ”ربنا يوفقك.. مبارك“.

وكانت حورية فرغلي وصلت إلى مصر الشهر الماضي، وذلك بعد نجاح جميع العمليات الجراحية التي خضعت لها في أنفها بالولايات المتحدة.

وأكدت حورية في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن حاستا التذوق والشم عادتا إليها مرة أخرى بعد معاناة استمرت أكثر من 3 سنوات، معربة عن اشتياقها للعودة إلى الفن والتمثيل مرة أخرى.

يذكر أن آخر عمل فني شاركت فيه حورية فرغلي، هو فيلم ”استدعاء ولي أمر“ وتم عرضه في عام 2019، وشاركها البطولة محمد عز، وسماح أنور، وصبري فواز، ومحمد لطفي، وندى بهجت.

ومن المقرر أن تستأنف -أيضا- تصوير مسلسلها ”براءة ريا وسكينة“ خلال الفترة المقبلة، الذي توقف تصويره بسبب أزمتها الصحية، وتشاركها البطولة وفاء عامر، وحسن عبدالفتاح، وشريف باهر، وأشرف مصيلحي، ومنة فضالي، وأحمد عبد الله محمود.