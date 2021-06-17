فيلم Cruella يحقق 130 مليون دولار فى 3 أسابيع

حقق فيلم ديزنى الجديد Cruella إيردات وصلت إلى 130 مليونًا و209 آلاف دولار منذ طرحه بدور العرض يوم 28 مايو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 56 مليونًا و909 آلاف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و73 مليونًا و300 ألف دولار فى دور العرض حول العالم، ويدور العمل حول شخصية البارونة Cruella، وهى نفس الشخصية الشريرة التى سبق وظهرت في سلسلة أفلام 101 Dalmatians.

كما حقق العمل 21 مليونًا و300 ألف دولار فى العرض الافتتاحى، وذلك قبل وصوله إلى جميع الدول حول العالم، حيث إنه من المقرر أن يصل خلال الفترة المقبلة إلى عدد أكبر من دول العالم.

كما منحت شركة ديزنى، الضوء الأخضر لجزء ثان من فيلمها Cruella الذى حقق نجاحًا كبيرًا فى دور العرض السينمائى ومنصة ديزنى بلس بعد أسابيع قليلة من طرحه، وهو ما منح الشركة ثقة كبيرة فى عملية التجديد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة The Hollywood Reporter فإن شركة ديزنى العالمية قررت التجديد لفيلمها Cruella بعد النجاحات الكبيرة التى حققها، بنفس المخرج كريج جيليسبى وكاتب السيناريو تونى مكنمارا.

ويقوم ببطولة العمل الجديد Cruella الممثلة الأمريكية إيما ستون فى دور البارونة، وإميلى بيتشهام التى تلعب دور أنيتا، وكيربي هويل باتيست، والممثل الإنجليزى مارك سترونج، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " thedisinsider "، ىوقام بإخراج العمل كريج جيليسبي.