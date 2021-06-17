وفاة الفنان البحريني باسل أحمد بعد صراع مع المرض والنجوم يرثونه

وفاة الفنان البحريني باسل أحمد أفجع زملائه في الوسط الفني وجمهوره صباح اليوم، حيث تم الإعلان عن وفاة باسل أحمد فجر اليوم بعد صراع طويل مع مرض الفشل الكلوي فيما سارع زملائه النجوم الى توديعه ورثائه بكلمات محزنة وبينهم أميرة محمد وشيماء سبت ووفاء مكي وغيرهم.

تفاصيل وفاة الفنان البحريني باسل أحمد

توفي الفنان البحريني باسل أحمد صباح اليوم عقب تعرضه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية دخل على إثرها غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك حمد الجامعي حيث بقي لأيام يصارع المرض الى أن تدهورت حالته فجر اليوم حيث عانى الراحل من الفشل في الكلى.

النجوم يرثون باسل احمد

زملاء الفنان أحمد باسل عبروا عن حزنهم الكبير لتلقيهم خبر وفاته فنعوه على حساباتهم على السوشيال ميديا فقدمت الممثلة البحرينية، أميرة محمد، التعازي لأهل الفنان احمد باسل والوسط الفني البحريني حيث نشرت صورة الراحل وعلقت عليها قائلة :""لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأخ الغالي الفنان باسل أحمد، في ذمة الله"" مضيفة :"ادعو له بالرحمة وعزائي إلى أهله والوسط الفني البحريني".

الفنانة البحرينية وفاء مكي نعت ايضا مواطنها باسل أحمد فنشرت صورة للراحل عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، وكتبت: "الله يرحمك ويتغمّدك الجنّة يا رب ويصبّر أهلك ومحبينك".

الفنانة شيماء سبت نعت الراحل كذلك على حسابها في موقع "إنستغرام"، فكتبت: "بقلوب مؤمنة وراضية بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ الفنان البحريني باسل أحمد"، وناشدت جمهورها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

معلومات عن باسل أحمد

الفنان الراحل باسل أحمد يعتبر من أهم المطربين على الساحة الغنائية البحرينية والخليجية، وله العديد من الأعمال التي اغنى بها الأرشيف الفني البحريني، كما أدّى العديد من تترات المسلسلات التلفزيونية، وأهمها :"البيت العود، وفرجان لول، وملفى الأياويد وغيرها.