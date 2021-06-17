صور لوك مثير للجدل لهاني شاكر في أحدث أعماله الغنائية.. الجمهور لم يتعرف عليه!

هاني شاكر صدم الجمهور اليوم بسبب أحدث صوره التي نشرها على مواقع التواصل ترويجاً لأحدث أعماله الغنائية، وتصدر هاني شاكر السوشيال ميديا بسبب تفاعل الجمهور مع صورته وإطلالته المفاجئة.

هاني شاكر يصدم الجمهور بإطلالته في أغنيته الجديدة

وروج الفنان هاني شاكر لأغنيته الجديدة ونشر صورة لبوستر الأغنية على حساباته بمواقع التواصل، وشوق الجمهور للأغنية من خلال الصورة التي ظهر بها بلوك مثير للجدل وصادم للبعض، وظهر مرتدياً قبعة ونظارة طبية وغليون، وظهر بشكل مختلف تماماً عن إطلالته المعتادة في بوسترات أعماله وفي مسيرته، وتخلى هاني شاكر في الصور عن كلاسيكيته المعتادة.

هاني شاكر يثير الجدل بلوك جديد

وأثار هاني شاكر الجدل بسبب صورته الجديدة واللوك الذي ظهر به على بوستر الأغنية، وانقسم الجمهور ما بين معجب بإطلالة هاني شاكر الجديدة والتغيير الذي ظهر به في الصور وجرأته، في حين انتقده البعض بسبب تخليه عن هيئته الكلاسيكية المعروفة عنه، ولم يسلم هاني شاكر من السخرية بسبب عدم تعرف البعض عليه، وشببهه البعض بالفنان صابر الرباعي والذي ظهر من قبل بإطلالة مشابهة في أغنية سابقة له.

هاني شاكر والنجوم في دبي

وتصدر هاني شاكر السوشيال ميديا بسبب صوره الجديدة، وذلك في الوقت الذي يتواجد به في دبي هذه الأيام برفقة زوجته وعدد من النجوم، ونشر صوراً على حسابه بانستقرام من زيارته لدبي، وعلق عليها قائلاً:" احلي صدفة في دبي لقائي انا ونهلة باصدقائنا الاعزاء ليلي علوي والهام شاهين والدكتور نادر صعب وزوجته الاعلامية أنابيللا هلال"، واحتفل بحصوله على الإقامة الذهبية في دبي ونشر عدة صور وقال:" كل الشكر والتقدير لدولة الامارات الحبيبة علي هدية الاقامة الذهبية لي ولزوجتي وتمنياتي لدولة الامارات الحبيبة شعباً وحكومة بدوام النجاح والازدهار".

وكان هاني شاكر قد طرح مؤخراً عدة أعمال غنائية منفردة، وأبرزها أغنية "يا بخته" مع الفنان أحمد سعد، بالإضافة إلى أغنية "بقالي كتير" والتي شاركت بها كارول سماحة كممثلة في الكليب، بعدما شارك معها هاني شاكر كممثل في كليب أغنيتها "شكراً".