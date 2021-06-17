رانيا يوسف تبدأ تصوير أولى مشاهدها فى الموسم الرابع من ”الآنسة فرح”

بدأت الفنانة رانيا يوسف تصوير أول مشاهدها فى أحداث الجزء الرابع من من مسلسل "الآنسة فرح"، وذلك بعد عودتها من إسبانيا وانتهاء العطلة القصيرة التى قضتها هناك، لتلتحق بتصوير العمل الذى انطلق الأسبوع قبل الماضى بمشاهد جمعت بين أحمد مجدى وهبة عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد.4

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" بطولة أسماء أبواليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدى، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، تامر فرج، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، هبة داغر، بسنت النبراوى، نيرة عارف، سمر علام، هانى ابراهيم وإخراج وائل فرج.

وتستعد رانيا يوسف لتصوير المشاهد الأخيرة من الموسم الثانى لمسلسل "الحرامى" الذى تقوم ببطولته مع بيومى فؤاد، أحمد داش، رنا رئيس، كارولين عزمى عبد الرحمن القليوبى وعدد من ضيوف الشرف، وإخراج أحمد الجندى، وتدور أحداث العمل في 10 حلقات ومقرر عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت.