المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يستقبل وزراء الإعلام العرب

في إطار التعاون بين وزارة السياحة و الآثار و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على رأس وفد رفيع المستوى من السادة وزراء الإعلام العرب، وذلك على هامش مشاركتهم في الدورة ال 51 لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث اصطحبهم في جولة داخل المتحف و قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، للاستمتاع بهذا الصرح العظيم وما يضمه من قطع اثرية متميزة.

وأعرب وزراء الإعلام العرب و الوفود المرافقة لهم عن اعجابهم بأسلوب العرض المتحفي للقطع الأثرية و التي تروى الحقب التاريخية المختلفة للحضارة المصرية العريقة بالاضافة الى تطور مجال العرض المتحفي المتميز للمتحف و المدعم بالتقنيات الحديثة.

جدير بالذكر ان وزارة السياحة والآثار تحرص دائما على الاستفادة من الأحداث والفعاليات والزيارات الهامة للترويج السياحي لمصر ومقاصدها السياحية والأثرية المتنوعة.