أجمل صور النجوم مع آبائهم بمناسبة عيد الأب

صور النجوم مع آبائهم بمناسبة عيد الأب تعكس مدى الترابط القوي بينهما، حيث يفتخر العديد من الفنانين بالعلاقة المتينة والمميزة مع آبائهم والتي تتضمن معاني الأبوة بأبهى صورة، فهو السند والأب والأخ والصديق وهو عامود الأسرة، ويعبرون عن ذلك من خلال العديد من المواقف والتصريحات الاعلامية او حتى الصور والرسائل الموجهة لآبائهم.

وبمناسبة عيد الأب الذي يحل علينا في 21 يونيو، نلقي معكم نظرة على مجموعة من اجمل صور النجوم مع آبائهم والذين ينتمي بعضهم ايضا للوسط الفني.

دنيا وآيمي سمير غانم مع والدهم

علاقة مميزة جداً تربط بين دنيا وآيمي سمير غانم مع والدهما الذي رحل عن عالمنا قبل أسابيع ماضية، ورغم رحيله فإن النجمتين ما تزال تتذكرانه بمنشورات مبكية على حسابات السوشيال ميديا ويصفانه بالأب الطيب والحنون الذي كان أباً ايضا للكثيرين من الوسط الفني ولكل المحيطين به.

ولدى دنيا وآيمي سمير غانم أرشيف كبير من أجمل اللقطات مع والدهما التي تجسد أجمل لحظاتهما، كما أن الفنان سمير غانم كان يعتبر من المشاركين الدائمين في الأعمال الفنية التي تقدمها ابنته دنيا كما شارك كذلك في أكثر من عمل مع ابنته إيمي سمير غانم، ليكون بذلك الداعم ايضا لهما بمشوارهما الفني.

بلقيس ووالدها ..علاقة مميزة

النجمة بلقيس فتحي تتحدث دائما بالكثير من الفخر عن والدها الفنان أحمد فتحي الذي كان الداعم والمشجع الأول لها في مسيرتها الفنية، كما أنه السند لها في كل تفاصيل حياتها حيث ساندها ووقف بجانبها بشأن رفعها قضية خلع على زوجها في الفترة الأخيرة.

بلقيس أطلت أكثر من مرة في حفلاتها مع والدها الفنان أحمد فتحي حيث شاركها الغناء في حفلاتها بينما كانت تدلله على المسرح وتجفف عرقه وتقول بأنها محظوظة بتربيته لها ولأشقائها.

ليلى وملك احمد زاهر مع والدهما

الفنانتين ليلى وملك أحمد زاهر لم يلفتا الأنظار مؤخرا بموهبتهما الفنية المميزة في الأعمال التي شاركوا فيها أخيراً، إنما توقف الجمهور عند العلاقة الجميلة التي تربطهما بوالدهما الفنان واللذان يعتبرانه بمثابة أخ وسند لهما.

ليلى وملك احمد زاهر تظهران من وقت لآخر بلقطات ومرحة مع والدهم أحمد زاهر تعبر عن مدى عمق العلاقة بين الأب وبناته.

بسمة وهبة ووالدها

الإعلامية بسمة وهبة نشرت في إحدى المرات صورة مؤثرة جدا تجمعها بوالدها معبرة عن مدى التقارب بينهما وأرفقتها حينها برسالة مؤثرة كتبت فيها :" الأب هو السند والضهر في الحياة، طول حياتي أبويا هو ضهري اللي بيقويني. كبرت وكلي أمل أبقى أنا ضهره وعكازه اللي بدعي ربنا عمره ما يحتاجله، ودايماً يبقي قادر وواقف وصالب طوله زي ما هو قمر في الصورة كده. أنا جنبك يا حبيبي وضحكتك دي عندي بالدنيا".

نجوم وأجمل صور مع آبائهم

وينضم للقائمة العديد من النجوم الذين يطلون بين فترات قصيرة مع آبائهم كالنجمة نانسي عجرم وسلاف فواخرجي وغيرهم، بينما يعيش فنانون آخرون على ذكرياتهم الجميلة مع آبائهم الذين رحلوا عن عالمنا، على غرار محمود عبد العزيز وغيرهم.

جمعنا لكم في الألبوم مجموعة من اللقطات المميزة لعدد من النجوم مع آبائهم بمناسبة عيد الأب 2021.