ضاري عبدالرضا يكشف لـ"دوت الخليج" أسباب نجاح مسلسل "أمر إخلاء 2" بعد عرضه على "شاهد"

مسلسل "أمر إخلاء 2" والذي بدأ عرضه عبر منصة "شاهد" الأيام الماضية، حقق نسبة مشاهدة مرتفعة في جميع دول الخليج، وبات العمل الأكثر مشاهدة وذلك بعد عرض الحلقة الثانية منه.

أسباب نجاح الجزء الثاني من مسلسل "أمر إخلاء"

ضاري عبدالرضا أحد أبطال مسلسل "أمر إخلاء 2" كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن أسباب هذا الاهتمام الكبير من قبل الجمهور الخليجي بالمسلسل، حيث أوضح أن الجزء الأول من "أمر إخلاء" والذي عرض في عام 2020 حقق نجاحا كبيرا، ولذلك كان هناك مطالب من الجمهور المحب للعمل بتنفيذ جزء ثاني منه، وهذا ساعد على الاستقبال الكبير من قبل الجمهور للجزء الثاني عند عرضه.

الفنان الكويتي يتابع حديثه لـ "دوت الخليج": "مسلسل (أمر إخلاء 2) تم تنفيذه بناء على رغبة الجمهور، وذلك بعد نجاح الجزء الأول، ولذلك كان ردود الفعل حوله بعد عرض أول حلقتين من الجزء الثاني إيجابي بشكل كبير، والذي جعله يصبح من أكثر الأعمال مشاهدة على منصة شاهد في دول الخليج، واعتقد أن هذا النجاح يعود الفضل فيه لمحبي المسلسل وأتمنى أن يستمر خلال الحلقات القادمة".

ضاري عبدالرضا: شعرت بالقلق أثناء تصوير الجزء الثاني من "أمر إخلاء"

ضاري عبدالرضا أكد أن رغبة الجمهور في مشاهدة عمل كوميدي مميز دوت الخليج من أسباب نجاح "أمر إخلاء" أيضا، مضيفاً: "تيار واسع من الجمهور الخليجي يبحث عن عمل درامي يقدم كوميديا الموقف، وذلك بعدما باتت نوعية معينة من الأعمال الكوميدية منتشرة بشكل واسع في الفترة الماضية، لكن (أمر إخلاء) يقدم النوعية التي يرغب الجمهور في مشاهدتها".

ضاري عبدالرضا أوضح انه كان يشعر بحالة من القلق أثناء تصوير المسلسل خوفا من عدم قدرته أن يقدم دوره بنفس الشكل الذي قدمه في الجزء الأول من العمل فقال: "كان لدي شعور بالقلق أثناء تصوير شخصية ( حميدان) في الجزء الثاني من المسلسل، وكنت أحاول دائما أن اطرح الأسئلة على فريق الإخراج حول الأداء، وهل لا ازال قادر على تجسيد الشخصية بنفس الشكل الذي قدمته في الجزء الأول، لكن الحمدلله ردود الفعل الإيجابية اكسبتنا الثقة وأننا استطعنا أن نكمل ما بدأناه".

سر عدم عرض الجزء الثاني من مسلسل "أمر إخلاء" في رمضان

مسلسل "أمر إخلاء 2" كان من المقرر أن يتم عرضه في شهر رمضان الماضي، لكن واجه العمل بعض الصعوبات الخاصة بالتصوير نتيجة القيود التي تم فرضها بسبب أزمة كورونا، حيث أصبحت مواعيد الحظر المفروضة في الكويت عائقا على مواصلة تصوير العمل، ويحتاج إلى تنفيذ بعض الإجراءات الخاصة، وتصل عدد حلقات الجزء الثاني من المسلسل إلى 20 حلقة، ويتم عرضها على شاهد من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع.

"أمر إخلاء" قد عرض الجزء الأول منه في عام 2020، وحقق نجاحا كبيرا، بينما يشارك في الجزء الثاني مجموعة كبيرة من النجوم هم رهف محمد، ضاري الرشدان، وميس قمر، ويوسف البلوشي، عبدالله التركماني، وصمود المؤمن، والعمل من تأليف مريم الهاجري، وإخراج عبدالرحمن السلمان.