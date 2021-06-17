أسرة هنا الزاهد تحتفل بتعافي والدتها وخروجها من المستشفى..فيديو وصور

هنا الزاهد احتفلت مع أسرتها بخروج والدتها من المستشفى وتجاوزها الأزمة الصحية التي مرت بها في الأيام الماضية على إثر خضوعها لعملية جراحية.

هنا الزاهد تحتفل بتعافي والدتها بعد أزمتها الصحية الأخيرة

دعاء عامر الإعلامية المصرية نشرت بعض من الصور والفيديوهات على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" من الحفل المصغر الذي أقيم في منزل أسرة الفنانة هنا الزاهد بمناسبة خروج والدتها من المستشفى وبداية تعافيها من العملية الجراحية التي خضعت لها منذ أيام.

هنا الزاهد ظهرت في الفيديو مع شقيقتها فرح ونور الزاهد اثناء التحضير لحفل عشاء كبير لهذه المناسبة، بينما ظهرت لأول مرة والدة الفنانة هنا الزاهد وهي تعاني من بعض الألم بسبب العملية التي خضعت لها، وكتبت دعاء عامر تعليقا على الصورة التي جمعتها بوالدة هنا الزاهد: "حمدالله على السلامة يا شيرين"، كما ظهر في الصور التي نشرتها الإعلامية المصرية كل من الفنان أحمد فهمي ومجموعة من المقربين من أسرة الفنانة هنا الزاهد.

هنا الزاهد تشكر الإعلامية دعاء عامر

هنا الزاهد نشرت كذلك على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بالإعلامية دعاء عامر حيث قدمت لها الشكر بسبب دعهما المستمر لاسرتها في أصعب الأزمات، وتنظميها لهذا الحفل المصغر فكتبت النجمة المصرية: "شكرا لك لأنك دائما داعمة ومساندة لنا، بحبك يا دعاء عامر"، كما نشرت هنا الزاهد رسالة الفنان أحمد حاتم الذي قدم التهنئة للفنانة المصرية ووالدتها على عودتها لمنزلها وتجاوزها أزمتها الصحية فكتب: "حمدالله على السلامة ربنا يطمنا عليها دائما".

تفاصيل الوضع الصحي لوالدة الفنانة هنا الزاهد

هنا الزاهد كشفت في الأيام الماضية عن تعرض والدتها لأزمة صحية وخضوعها لعملية جراحية، كما أنها عادت في رسالة جديدة عبر حسابها على "انستجرام" ونشرت مجموعة صور تجمعها بوالدتها في فترة شبابها وطفولتها، وكشفت الفنانة المصرية عن تطورات حالة والدتها حيث أكدت أن الأيام ما بعد الجراحة سوف تحسم مصير وضعها الصحي، وسيتم تحديد أشياء مهمة، كما طلبت من متابعيها الدعاء لها فكتبت هنا الزاهد: "أجمل، واطيب، واحن، واجدع، وارجل ام في الدنيا، سلامتك يا حبيبتي ألف سلامة، الخمس أيام الجايين مهمين اوي ندعي فيهم عشان هيحدد حاجات كتير ارجو الدعاء".

كما قدمت هنا الزاهد الشكر لكل من ساندها في الأيام الماضية من زملائها ومحبيها الذين حاول بعضهم الاطمئنان على حالة والدتها فكتبت: "شكرا لكل الناس اللي سألت على والدتي متشفوش حاجة وحشة ابدا في اي حد غالي عليكوا. شكرا".