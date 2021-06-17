المخرج سبايك لي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان كان

اختير المخرج سبايك لي ليترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان كان السينمائي ليكون أول مخرج من ذوي البشرة الملونة يتولى هذا المنصب.

ولم تعلن إدارة مهرجان كان حتى الآن عن باقي أعضاء لجنة التحكيم، المقرر الكشف عنها خلال أيام قبل بدء فعاليات الحدث السنوي الفني الأبرز في فرنسا.

وتشمل قائمة أفلام مهرجان كان السينمائي المقرر في نسختها المرتقبة المقرر إقامتها الشهر المقبل أعمالا مميزة لمخرجين ونجوم كبار أبرزهم شون بن وأصغر فرهادي وويس أندرسون، وبول فيرهويفن.

على جانب أخر يشارك سامح عضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير مع المخرجة وكاتبة السيناريو التونسية كوثر بن هنية والمخرجة والسيناريست والممثلة السويدية توفا نوفوتني.

وينضم للأسماء السابقة المخرج والسيناريست الفرنسية اليس وينكور، والسيناريست والموزع الأسباني كاروس موجيرو، والمخرج والسيناريست نيكولاس باريزير.

لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما بمهرجان كان

وأعلن مهرجان كان أيضا لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، التي ترأسها الكاتبة والمخرجة البريطانية أندريا أرنولد الحائزة على أوسكار أفضل فيلم قصير عام 2005 عن فيلم Wasp.

تضم لجنة تحكيم نظرة ما أيضا كل من الكاتب والمنتج الأرجنتينى دانيال بورمان وهو أحد أهم صناع السينما الأرجنتينية، المخرجة والكاتبة الجزائرية مونيا مدور، والممثلة الفرنسية إليسا زلبرشتاين والمخرج والممثل والمخرج الأمريكى مايكل كوفينو.

يقام حفل افتتاح عروض مسابقة نظرة ما فى ٧ يوليو القادم، فى حين يعلن عن الفائزين بالجوائز ١٦ يوليو ويتنافس عليها ٢٠ فيلما.