وائل كفوري وإليسا يحييان حفلًا غنائيًا اليوم في الرياض الخميس

يحيي نجمي لبنان وائل كفوري وإليسا، حفلا غنائيا مساء اليوم الخميس، برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية ضمن حفلات موسم الرياض، ويقام في أحد الفنادق الكبرى بمدينة الرياض.

وينتظر الجمهور خلال الحفل باقة من أجمل أغاني وائل وإليسا.

وتستعد إليسا لإحياء حفل غنائي في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراقي يوم 26 من يونيو الجاري.

يذكر أن أخر ألبومات إليسا بعنوان "صاحبة رأي" وأغاني الألبوم هي: صاحبة رأي، أغانينا، عظيمة، وفي، مباحة، حبة اهتمام، على حس حكايتنا، هعتبرك مت، غلطة وقت، أنا شبه نسيتك، هنغني كمان وكمان، سمعني، ليك لوحدك، وإنت قصادي، إلى الله، بنحب الحياة، قهوة الماضي، والأغنية الفرنسية " Mourir sur scène ".

بينما طرح وائل كفوري مؤخرا أغنية "كلنا مننجر" وهي تتر مسلسل "داون تاون" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، ومن كلمات على المولى، ألحان جمال ياسين، رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين.

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