محمد ممدوح عن تطورات علاجه: ”اتحسنت كتير وهكمل”

كشف الفنان محمد ممدوح، الشهير بتايسون، أنه يتابع علاج أحباله الصوتية ، وشكر ممدوح على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام جمهوره على رسائلهم وإعجابهم بالتطور الملحوظ في مشكلة الصوت لديه، وأنه سيواصل العلاج ، واعدا جمهوره بتطور إضافي خلال أعماله المقبلة".
يشار إلى أن محمد ممدوح، كان قد كشف خلال تصريحاته بأحد البرامج انه يُعاني من مشكلة في أحباله الصوتية، وقت تصويره مسلسل "قابيل" رمضان 2019.
وشارك الفنان محمد ممدوح خلال المارثون الرمضاني الماضي بمسلسلي خلى بالك من زيزي مع الفنانة أمينة خليل، وكذلك لعبة نيوتن مع الفنانة منى زكي، ونال إشادات واسعة حيث لاحظ الجمهور تغلبه على هذه المشكلة.
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